google-preferred
  • बॉलीवुड न्यूज
  • Bhojpuri
  • Bhojpuri Song: यूट्यूब पर तहलका मचा रहा 19 साल पुराना भोजपुरी गाना, रिलीज के वक्त रहा सुपरफ्लॉप, आज ...

Bhojpuri Song: यूट्यूब पर तहलका मचा रहा 19 साल पुराना भोजपुरी गाना, रिलीज के वक्त रहा सुपरफ्लॉप, आज विदेशों में कर रहा ट्रेंड

Bhojpuri Song: पावर स्टार पवन सिंह का 19 साल पुराना आइकॉनिक गाना 'लॉलीपॉप लागेलू' इन दिनों इंटरनेट पर फिर से तहलका मचा रहा है. साल 2007 में रिलीज के वक्त फ्लॉप समझा जाने वाला यह गाना आज विदेशों के क्लबों में खूब बजता है.

WrittenBy
By: Shreya Pandey | Published: July 2, 2026 1:52 PM IST
Bhojpuri Song: यूट्यूब पर तहलका मचा रहा 19 साल पुराना भोजपुरी गाना, रिलीज के वक्त रहा सुपरफ्लॉप, आज विदेशों में कर रहा ट्रेंड

पवन सिंह का गाना

भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में आज की तारीख में गानों की धमक सात समंदर पार तक सुनाई दे रही है. सोशल मीडिया और यूट्यूब के इस आधुनिक दौर में अक्सर पुराने गाने अचानक री-ट्रेंड करने लगते हैं. लेकिन इन दिनों इंटरनेट की दुनिया में एक ऐसा भोजपुरी ट्रैक गर्दा उड़ा रहा है, जो करीब 19 साल पुराना है. ताज्जुब की बात यह है कि जब यह गाना रिलीज हुआ था, तब लोगों ने इसे सिरे से नकार दिया था और इसे फ्लॉप मान लिया गया था. मगर आज इसी गाने की बीट्स पर विदेशी भी झूमने को मजबूर हैं.

विदेश क्लब में गाने की एंट्री

शादियों का सीजन हो, कोई नाइट क्लब हो या फिर दोस्तों की डीजे पार्टी, जब तक भोजपुरी गानों का तड़का न लगे, तब तक डांस फ्लोर का माहौल जमता ही नहीं है. खासकर विदेशों में रहने वाले भारतीयों और अब तो खुद विदेशियों के बीच भी भोजपुरी गानों का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है. इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आए दिन विदेशी गोरे इन गानों पर थिरकते नजर आते हैं. इसी कड़ी में जो गाना इस समय इंटरनेट पर नंबर-1 पर ट्रेंड कर रहा है, वह कोई और नहीं बल्कि पावर स्टार पवन सिंह का सदाबहार गाना ‘लॉलीपॉप लागेलू’ है.

Bhojpuri Song: नीलकमल सिंह के इस पुराने गाने ने मचाई तबाही, 177 मिलियन मिले व्यूज, बोल सुनते ही झुम जाता है दिल
Also Read

Bhojpuri Song: नीलकमल सिंह के इस पुराने गाने ने मचाई तबाही, 177 मिलियन मिले व्यूज, बोल सुनते ही झुम जाता है दिल

यूट्यूब पर टूटे सारे रिकॉर्ड

आपको जानकर हैरानी होगी कि पवन सिंह का यह ब्लॉकबस्टर गाना साल 2007 में रिलीज हुआ था. शुरुआती दिनों में इस गाने को लोगों का वैसा प्यार नहीं मिला जिसकी उम्मीद मेकर्स को थी. उस दौर में शायद ही किसी ने यह कल्पना की होगी कि आने वाले समय में यह साधारण सा दिखने वाला गाना पूरी दुनिया में भोजपुरी संगीत का चेहरा बन जाएगा. आज हालत यह है कि अमेरिका, लंदन और ऑस्ट्रेलिया के बड़े-बड़े क्लबों और म्यूजिक फेस्टिवल्स में भी गोरे डीजे इस गाने को रीमिक्स करके बजाते हैं.

Bhojpuri Song: खेसारी लाल यादव और आम्रपाली दुबे की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने मचाया धमाल, इस पुराने गाने को यूट्यूब पर मिले 622 मिलियन व्यूज
Also Read

Bhojpuri Song: खेसारी लाल यादव और आम्रपाली दुबे की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने मचाया धमाल, इस पुराने गाने को यूट्यूब पर मिले 622 मिलियन व्यूज

यूट्यूब पर मिले इतने व्यूज

इस गाने की सफलता का अंदाजा आप सिर्फ यूट्यूब के आंकड़ों से लगा सकते हैं. 'लॉलीपॉप लागेलू' के ऑफिशियल वीडियो को यूट्यूब पर अब तक 280 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है. आज भले ही पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा के सबसे महंगे और बड़े सुपरस्टार्स में गिने जाते हों, लेकिन उनके करियर को सातवें आसमान पर पहुंचाने का श्रेय इसी गाने को जाता है. 'लॉलीपॉप लागेलू' ने पवन सिंह को रातों-रात एक लोकल सिंगर से इंटरनेशनल स्टार बना दिया था. सोशल मीडिया पर वैसे तो कई पुराने गाने आते-जाते रहते हैं, लेकिन जो जादू, जो स्वैग और जो नशा इस 19 साल पुराने गाने में है, वो आज के नए गानों में भी देखने को नहीं मिलता. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

Tags:

Up Next

बॉबी देओल फिर खोलेंगे बदनाम आश्रम के राज, 'आश्रम 4' को लेकर आई बड़ी खबर, इस दिन मचेगा तहलका

Next Story

बॉबी देओल फिर खोलेंगे बदनाम आश्रम के राज, 'आश्रम 4' को लेकर आई बड़ी खबर, इस दिन मचेगा तहलका