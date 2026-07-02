Bhojpuri Song: यूट्यूब पर तहलका मचा रहा 19 साल पुराना भोजपुरी गाना, रिलीज के वक्त रहा सुपरफ्लॉप, आज विदेशों में कर रहा ट्रेंड

Bhojpuri Song: पावर स्टार पवन सिंह का 19 साल पुराना आइकॉनिक गाना 'लॉलीपॉप लागेलू' इन दिनों इंटरनेट पर फिर से तहलका मचा रहा है. साल 2007 में रिलीज के वक्त फ्लॉप समझा जाने वाला यह गाना आज विदेशों के क्लबों में खूब बजता है.

पवन सिंह का गाना

भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में आज की तारीख में गानों की धमक सात समंदर पार तक सुनाई दे रही है. सोशल मीडिया और यूट्यूब के इस आधुनिक दौर में अक्सर पुराने गाने अचानक री-ट्रेंड करने लगते हैं. लेकिन इन दिनों इंटरनेट की दुनिया में एक ऐसा भोजपुरी ट्रैक गर्दा उड़ा रहा है, जो करीब 19 साल पुराना है. ताज्जुब की बात यह है कि जब यह गाना रिलीज हुआ था, तब लोगों ने इसे सिरे से नकार दिया था और इसे फ्लॉप मान लिया गया था. मगर आज इसी गाने की बीट्स पर विदेशी भी झूमने को मजबूर हैं.

विदेश क्लब में गाने की एंट्री

शादियों का सीजन हो, कोई नाइट क्लब हो या फिर दोस्तों की डीजे पार्टी, जब तक भोजपुरी गानों का तड़का न लगे, तब तक डांस फ्लोर का माहौल जमता ही नहीं है. खासकर विदेशों में रहने वाले भारतीयों और अब तो खुद विदेशियों के बीच भी भोजपुरी गानों का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है. इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आए दिन विदेशी गोरे इन गानों पर थिरकते नजर आते हैं. इसी कड़ी में जो गाना इस समय इंटरनेट पर नंबर-1 पर ट्रेंड कर रहा है, वह कोई और नहीं बल्कि पावर स्टार पवन सिंह का सदाबहार गाना ‘लॉलीपॉप लागेलू’ है.

यूट्यूब पर टूटे सारे रिकॉर्ड

आपको जानकर हैरानी होगी कि पवन सिंह का यह ब्लॉकबस्टर गाना साल 2007 में रिलीज हुआ था. शुरुआती दिनों में इस गाने को लोगों का वैसा प्यार नहीं मिला जिसकी उम्मीद मेकर्स को थी. उस दौर में शायद ही किसी ने यह कल्पना की होगी कि आने वाले समय में यह साधारण सा दिखने वाला गाना पूरी दुनिया में भोजपुरी संगीत का चेहरा बन जाएगा. आज हालत यह है कि अमेरिका, लंदन और ऑस्ट्रेलिया के बड़े-बड़े क्लबों और म्यूजिक फेस्टिवल्स में भी गोरे डीजे इस गाने को रीमिक्स करके बजाते हैं.

यूट्यूब पर मिले इतने व्यूज

इस गाने की सफलता का अंदाजा आप सिर्फ यूट्यूब के आंकड़ों से लगा सकते हैं. 'लॉलीपॉप लागेलू' के ऑफिशियल वीडियो को यूट्यूब पर अब तक 280 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है. आज भले ही पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा के सबसे महंगे और बड़े सुपरस्टार्स में गिने जाते हों, लेकिन उनके करियर को सातवें आसमान पर पहुंचाने का श्रेय इसी गाने को जाता है. 'लॉलीपॉप लागेलू' ने पवन सिंह को रातों-रात एक लोकल सिंगर से इंटरनेशनल स्टार बना दिया था. सोशल मीडिया पर वैसे तो कई पुराने गाने आते-जाते रहते हैं, लेकिन जो जादू, जो स्वैग और जो नशा इस 19 साल पुराने गाने में है, वो आज के नए गानों में भी देखने को नहीं मिलता. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.