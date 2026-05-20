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Bhojpuri Song: खेसारी लाल और काजल राघवानी की केमिस्ट्री देख फैंस हुए बेकाबू, 7 साल पुराना गाना आज भी उड़ा रहा गर्दा

Khesari Lal Yadav Song: भोजपुरी सिनेमा के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी का ये ब्लॉकबस्टर गाना आज भी यूट्यूब पर गदर मचा रहा है. बढ़ती गर्मी के बीच इस गाने ने 445 मिलियन से ज्यादा व्यूज बटोर लिए हैं.

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By: Shreya Pandey | Published: May 20, 2026 9:38 AM IST
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खेसारी लाल और काजल राघवानी का गाना

Khesari Lal Yadav Song: भारत में जैसे-जैसे मौसम का पारा चढ़ रहा है, वैसे-वैसे यूट्यूब पर भोजपुरी गानों का तापमान भी बढ़ता जा रहा है. इस समय सोशल मीडिया से लेकर म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स तक, हर तरफ भोजपुरी इंडस्ट्री के हिट मशीन खेसारी लाल यादव का जलवा देखने को मिल रहा है. बढ़ती हुई तपिश के बीच खेसारी लाल और काजल राघवानी का एक बेहद पॉपुलर गाना ‘कूलर कुर्ती में लगा ला’ इंटरनेट पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है. इस गाने का क्रेज दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है.

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445 मिलियन से पार हुए व्यूज

खेसारी लाल यादव की फैन फॉलोइंग का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके पुराने गाने भी वक्त-वक्त पर ट्रेंड में आ जाते हैं. इस धमाकेदार भोजपुरी गाने को अब तक यूट्यूब पर 445 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है और इसके व्यूज का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. शादी-ब्याह हो या कोई पार्टी, इस गाने के बजते ही लोग थिरकने पर मजबूर हो जाते हैं.

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गाने के पीछे की शानदार टीम

इस गाने की सफलता के पीछे एक बेहतरीन म्यूजिकल टीम की मेहनत है. इस गाने को खुद खेसारी लाल यादव और भोजपुरी की मशहूर सिंगर प्रियंका सिंह ने मिलकर अपनी आवाज दी है. दोनों की गायिकी ने गाने में एक अलग ही लेवल की एनर्जी भर दी है. वहीं, इस गाने के मजेदार और कैची बोल दिवंगत गीतकार श्याम देहाती ने लिखे थे. गाने का शानदार और थिरकने पर मजबूर कर देने वाला म्यूजिक जाने-माने संगीतकार रजनीश मिश्रा ने तैयार किया है. वीडियो में खेसारी लाल का डांस और काजल राघवानी के साथ उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने चार चांद लगा दिए हैं.

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एल्बम से शुरू हुआ था सफर

आज भले ही खेसारी लाल यादव का नाम भोजपुरी सिनेमा के सबसे महंगे और टॉप एक्टर्स में शुमार हो, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया है. खेसारी लाल को इंडस्ट्री में पहली बड़ी कामयाबी उनके एक भोजपुरी म्यूजिक एल्बम ‘माल भेटाई मेला’ से मिली थी. इस एल्बम के हिट होते ही वे रातों-रात लोगों की नजरों में आ गए.

इसके बाद साल 2012 में आई उनकी पहली डेब्यू फिल्म ‘साजन चले ससुराल’ ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए झंडे गाड़ दिए. इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर होते ही खेसारी ने साबित कर दिया कि वे एक बेहतरीन सिंगर के साथ एक एक्टर भी हैं. इस फिल्म के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज वे करोड़ों दिलों पर राज कर रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

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श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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