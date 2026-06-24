Bhojpuri Song: खेसारी लाल और काजल राघवानी की जोड़ी ने उड़ाया गर्दा, इस गाने को यूट्यूब पर मिला 44 करोड़ व्यूज

Bhojpuri Song: भोजपुरी सिनेमा के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और हुस्न की मल्लिका काजल राघवानी का ये गाना यूट्यूब पर गदर मचा रहा है. 44 करोड़ से ज्यादा व्यूज बटोर चुके इस ब्लॉकबस्टर गाने ने लोगों को दिवाना बना दिया है.

खेसारी लाल और काजल राघवानी का गाना

भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में जब भी धमाल और रिकॉर्डतोड़ गानों की बात होती है, तो सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का नाम सबसे ऊपर आता है. इन दिनों सोशल मीडिया और यूट्यूब पर खेसारी लाल यादव और भोजपुरी स्क्रीन की चहेती अदाकारा काजल राघवानी का एक पुराना गाना जबरदस्त तरीके से ट्रेंड कर रहा है. इस ब्लॉकबस्टर गाने के बोल हैं 'कूलर कुर्ती में लगा ला'. शादी-ब्याह का माहौल हो या कोई पार्टी, यह गाना बजते ही लोग झूमने पर मजबूर हो जाते हैं.

सालों बाद भी कम नहीं हुआ गाने का क्रेज

दिलचस्प बात यह है कि यह सुपरहिट गाना साल 2015 में रिलीज हुई सुपरहिट भोजपुरी फिल्म 'दीवानापन' का है. फिल्म में तो इस गाने को पसंद किया ही गया था, लेकिन इसकी बेकाबू लोकप्रियता को देखते हुए 'यशी फिल्म्स' ने फरवरी 2019 में इसे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर दोबारा रिलीज किया. दोबारा सामने आते ही इस गाने ने यूट्यूब की ट्रेंडिंग लिस्ट में कब्जा कर लिया. देखते ही देखते इस गाने ने सफलता का एक ऐसा इतिहास रच दिया है जिसे छू पाना हर किसी के बस की बात नहीं है. खबर लिखे जाने तक इस धमाकेदार वीडियो को 44 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और यह आंकड़ा हर दिन तेजी से बढ़ रहा है.

काजल की कातिलाना अदाएं

इस गाने को गायकी के मामले में भी बेहद खास बनाया गया है. इसे खुद खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी की मशहूर सिंगर प्रियंका सिंह के साथ मिलकर गाया है. दोनों की जुगलबंदी ने गाने में ऐसा जोश भरा है कि यह हर भोजपुरिया लोगों की जुबान पर चढ़ गया है. वीडियो की बात करें तो इसमें काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव का देसी लुक और उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री देखते ही बनती है. काजल राघवानी ने क्रीम और नीले रंग का बेहद खूबसूरत पटियाला सूट पहना हुआ है, जिसमें वे बला की खूबसूरत लग रही हैं. वहीं, हमारे देसी बॉय खेसारी लाल यादव पीले रंग के शॉर्ट कुर्ते और जीन्स में काफी हैंडसम और गबरू जवान नजर आ रहे हैं. इस गाने में दोनों ने ऐसे डांसिंग मूव्स दिखाए हैं कि दर्शक वीडियो से नजरें नहीं हटा पा रहे हैं.

पूरे देश में है खेसारी का सिक्का

इस गाने की सफलता ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि खेसारी लाल यादव की दीवानगी सिर्फ बिहार, झारखंड या पूर्वांचल तक ही सीमित नहीं है. आज उनकी फैन फॉलोइंग का दायरा इतना बड़ा हो चुका है कि गुजरात, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे गैर-भोजपुरी राज्यों में भी उनके गानों को बेहद चाव से सुना और एन्जॉय किया जाता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.