google-preferred
  • बॉलीवुड न्यूज
  • Bhojpuri
  • Bhojpuri Song: खेसारी लाल और काजल राघवानी की जोड़ी ने उड़ाया गर्दा, इस गाने को यूट्यूब पर मिला 44 कर...

Bhojpuri Song: खेसारी लाल और काजल राघवानी की जोड़ी ने उड़ाया गर्दा, इस गाने को यूट्यूब पर मिला 44 करोड़ व्यूज

Bhojpuri Song: भोजपुरी सिनेमा के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और हुस्न की मल्लिका काजल राघवानी का ये गाना यूट्यूब पर गदर मचा रहा है. 44 करोड़ से ज्यादा व्यूज बटोर चुके इस ब्लॉकबस्टर गाने ने लोगों को दिवाना बना दिया है.

WrittenBy
By: Shreya Pandey | Published: June 24, 2026 12:10 PM IST
Bhojpuri Song: खेसारी लाल और काजल राघवानी की जोड़ी ने उड़ाया गर्दा, इस गाने को यूट्यूब पर मिला 44 करोड़ व्यूज

खेसारी लाल और काजल राघवानी का गाना

भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में जब भी धमाल और रिकॉर्डतोड़ गानों की बात होती है, तो सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का नाम सबसे ऊपर आता है. इन दिनों सोशल मीडिया और यूट्यूब पर खेसारी लाल यादव और भोजपुरी स्क्रीन की चहेती अदाकारा काजल राघवानी का एक पुराना गाना जबरदस्त तरीके से ट्रेंड कर रहा है. इस ब्लॉकबस्टर गाने के बोल हैं 'कूलर कुर्ती में लगा ला'. शादी-ब्याह का माहौल हो या कोई पार्टी, यह गाना बजते ही लोग झूमने पर मजबूर हो जाते हैं.

सालों बाद भी कम नहीं हुआ गाने का क्रेज

दिलचस्प बात यह है कि यह सुपरहिट गाना साल 2015 में रिलीज हुई सुपरहिट भोजपुरी फिल्म 'दीवानापन' का है. फिल्म में तो इस गाने को पसंद किया ही गया था, लेकिन इसकी बेकाबू लोकप्रियता को देखते हुए 'यशी फिल्म्स' ने फरवरी 2019 में इसे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर दोबारा रिलीज किया. दोबारा सामने आते ही इस गाने ने यूट्यूब की ट्रेंडिंग लिस्ट में कब्जा कर लिया. देखते ही देखते इस गाने ने सफलता का एक ऐसा इतिहास रच दिया है जिसे छू पाना हर किसी के बस की बात नहीं है. खबर लिखे जाने तक इस धमाकेदार वीडियो को 44 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और यह आंकड़ा हर दिन तेजी से बढ़ रहा है.

जब अपने दुश्मन को सबक सिखाने के लिए इस भोजपुरी स्टार ने बनाया गाना, भर-भरकर किया था जलील
Also Read

जब अपने दुश्मन को सबक सिखाने के लिए इस भोजपुरी स्टार ने बनाया गाना, भर-भरकर किया था जलील

काजल की कातिलाना अदाएं

इस गाने को गायकी के मामले में भी बेहद खास बनाया गया है. इसे खुद खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी की मशहूर सिंगर प्रियंका सिंह के साथ मिलकर गाया है. दोनों की जुगलबंदी ने गाने में ऐसा जोश भरा है कि यह हर भोजपुरिया लोगों की जुबान पर चढ़ गया है. वीडियो की बात करें तो इसमें काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव का देसी लुक और उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री देखते ही बनती है. काजल राघवानी ने क्रीम और नीले रंग का बेहद खूबसूरत पटियाला सूट पहना हुआ है, जिसमें वे बला की खूबसूरत लग रही हैं. वहीं, हमारे देसी बॉय खेसारी लाल यादव पीले रंग के शॉर्ट कुर्ते और जीन्स में काफी हैंडसम और गबरू जवान नजर आ रहे हैं. इस गाने में दोनों ने ऐसे डांसिंग मूव्स दिखाए हैं कि दर्शक वीडियो से नजरें नहीं हटा पा रहे हैं.

‘घिस-घिस घिस’ से ‘फुलौरी बिना चटनी’ तक, क्यों बॉलीवुड फिल्मों में बढ़ रहा है भोजपुरी गानों का चलन?
Also Read

‘घिस-घिस घिस’ से ‘फुलौरी बिना चटनी’ तक, क्यों बॉलीवुड फिल्मों में बढ़ रहा है भोजपुरी गानों का चलन?

पूरे देश में है खेसारी का सिक्का

इस गाने की सफलता ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि खेसारी लाल यादव की दीवानगी सिर्फ बिहार, झारखंड या पूर्वांचल तक ही सीमित नहीं है. आज उनकी फैन फॉलोइंग का दायरा इतना बड़ा हो चुका है कि गुजरात, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे गैर-भोजपुरी राज्यों में भी उनके गानों को बेहद चाव से सुना और एन्जॉय किया जाता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

Tags:

Up Next

India's Got Latent 2: कब और कहां रिलीज होगा समय रैना के शो का दूसरा एपिसोड? नोट कर लें डेट और टाइम

Next Story

India's Got Latent 2: कब और कहां रिलीज होगा समय रैना के शो का दूसरा एपिसोड? नोट कर लें डेट और टाइम