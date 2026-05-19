Bhojpuri Song: आकांक्षा पुरी की कातिलाना अदाओं पर फिदा हुए खेसारी लाल, इस पुराने गाने ने इंटरनेट पर मचाया तहलका

Bhojpuri Song: भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी का धमाकेदार गाना 'सरसों के तेलवा' एक साल बाद भी यूट्यूब पर राज कर रहा है. इस गाने को 65 मिलियन से अधिक बार देखा गया है.

खेसारी लाल और आकांक्षा पुरी का गाना

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बेताज बादशाह और ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव जब भी स्क्रीन पर आते हैं, तो हंगामा मचना तय होता है. उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग का आलम यह है कि उनका पुराना से पुराना गाना भी सोशल मीडिया पर कभी भी ट्रेंड करने लगता है. इन दिनों बॉलीवुड और टीवी की मशहूर एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी के साथ उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री इंटरनेट पर एक बार फिर तहलका मचा रही है. दोनों का एक साल पुराना रोमांटिक गाना यूट्यूब पर नए रिकॉर्ड बना रहा है.

यूट्यूब पर गाना का धमाका

खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी की जोड़ी का ब्लॉकबस्टर भोजपुरी गाना 'सरसों के तेलवा' रिलीज के एक साल बाद भी दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. यूट्यूब पर इस गाने को अब तक 65 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है, जबकि इस वीडियो को 4 लाख से अधिक लोगों ने लाइक किया है. सिर्फ यूट्यूब ही नहीं, बल्कि इंस्टाग्राम रील्स पर भी इस गाने पर लाखों लोग वीडियो बना रहे हैं.

यह धमाकेदार गाना भोजपुरी फिल्म 'रिश्ते' का है. वीडियो में खेसारी लाल और आकांक्षा पुरी के बीच की नोकझोंक और कातिलाना रोमांस दर्शकों को बांधे रखता है. इस गाने को खेसारी लाल यादव के साथ भोजपुरी की मशहूर सिंगर शिल्पी राज ने अपनी दमदार आवाज दी है. फिल्म 'रिश्ते' में इन दोनों के अलावा रति पांडे और समर्थ चतुर्वेदी जैसे कलाकार नजर आए थे.

अफेयर के हो रहें चर्चे

खेसारी और आकांक्षा के असल जिंदगी में भी लिंकअप की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरीं. मीडिया में दोनों के अफेयर की अफवाहें तब तेज हो गईं जब खेसारी लाल अपनी फिल्म की शूटिंग बीच में ही छोड़कर आकांक्षा पुरी के बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल होने पहुंच गए थे. उस पार्टी के दौरान दोनों की क्लोज बॉन्डिंग ने सबको हैरान कर दिया था. इसके बाद दोनों को अक्सर हर बड़े इवेंट, स्टेज शोज और यहां तक कि जिम में एक साथ वर्कआउट करते हुए देखा गया. सोशल मीडिया पर इनके जिम वीडियो भी काफी वायरल हुए थे.

काजल राघवानी के आरोप

इस कथित अफेयर में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब खेसारी लाल की एक्स को-स्टार और कथित एक्स-गर्लफ्रेंड काजल राघवानी ने एक विवाद के दौरान आकांक्षा पुरी की तरफ इशारा करते हुए गंभीर आरोप लगाए थे. काजल ने कहा था कि आकांक्षा के जीवन में आने की वजह से ही खेसारी ने उनसे दूरी बना ली. हालांकि, खेसारी लाल यादव ने बाद में इन सभी दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.