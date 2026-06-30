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Bhojpuri Song: खेसारी लाल यादव और आम्रपाली दुबे की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने मचाया धमाल, इस पुराने गाने को यूट्यूब पर मिले 622 मिलियन व्यूज

Bhojpuri Song: भोजपुरी सिनेमा के दो बड़े सुपरस्टार्स, खेसारी लाल यादव और आम्रपाली दुबे का एक गाना यूट्यूब पर धूम मचा रहा है. इस गाने को 600 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुका है.

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By: Shreya Pandey | Published: June 30, 2026 12:56 PM IST
Bhojpuri Song: खेसारी लाल यादव और आम्रपाली दुबे की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने मचाया धमाल, इस पुराने गाने को यूट्यूब पर मिले 622 मिलियन व्यूज

खेसारी लाल यादव के गाने का क्रेज

भोजपुरी इंडस्ट्री पर गानों के बोल और सीन में बोल्डनेस व अश्लीलता को लेकर उंगलियां भी उठती रही हैं. डबल मीनिंग लिरिक्स और बोल्ड डांस स्टेप्स के आरोपों के बावजूद, भोजपुरी गानों की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार आसमान छू रहा है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भोजपुरी जगत के 'ट्रेंडिंग स्टार' खेसारी लाल यादव और 'यूट्यूब क्वीन' आम्रपाली दुबे का एक धमाकेदार गाना, जिसने व्यूज के मामले में रिकाॅर्ड तोड़ दिया है. इस गाने को अब तक यूट्यूब पर 62 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है.

खेसारी और आम्रपाली का शानदार गाना

हम बात कर रहे हैं साल 2022 में रिलीज हुए सुपरहिट गाने 'पलंग सागवान के' की. सुहागरात के बैकड्रॉप पर आधारित इस गाने में खेसारी लाल यादव और आम्रपाली दुबे की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया. गाने के बोल भले ही बोल्ड और डबल मीनिंग वाले माने गए हों, लेकिन इसके कैची म्यूजिक और दोनों सितारों के जबरदस्त डांस मूव्स ने इसे हर शादी और पार्टी की जान बना दिया. लोग इस गाने की धुन पर झूमने को मजबूर हो जाते हैं. यही वजह है कि रिलीज के बाद से अब तक इसके व्यूज का आंकड़ा 622 मिलियन के पार पहुंच चुका है.

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इस गाने के पीछे की टीम की बात करें, तो इसके शानदार बोल सुमित सिंह चंद्रवंशी ने लिखे हैं. वहीं, इस गाने को अपनी दमदार और सुरीली आवाज से सजाया है खुद खेसारी लाल यादव और मशहूर प्लेबैक सिंगर इंदू सोनाली ने.

किस फिल्म का हिस्सा है यह गाना?

यह ब्लॉकबस्टर गाना भोजपुरी फिल्म 'डोली सजा के रखना' से लिया गया है. साल 2022 में सिनेमाघरों में आई इस फिल्म का निर्देशन भोजपुरी सिनेमा के जाने-माने डायरेक्टर रजनीश मिश्रा ने किया था. फिल्म में खेसारी लाल और आम्रपाली दुबे की मुख्य जोड़ी के अलावा रक्षा गुप्ता, विनोद मिश्रा, अनूप अरोड़ा, समर्थ चतुर्वेदी, अयाज खान और रीना रानी जैसे मंझे हुए कलाकारों ने अहम भूमिकाएं निभाई थीं. इसके साथ ही बीना पांडे, विद्या सिंह, साहब लालधारी, अखिलेश कुमार, संतोष पहलवान और फलक नाज जैसे कलाकारों ने काम किया है.

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पर्दे पर खेसारी और आम्रपाली का जादू

खेसारी लाल यादव और आम्रपाली दुबे की जोड़ी को भोजपुरी दर्शक पर्दे पर देखना बेहद पसंद करते हैं. इन दोनों दिग्गजों ने इसी फिल्म के साथ कई अन्य ब्लॉकबस्टर प्रोजेक्ट्स में भी एक साथ काम किया है. दर्शकों ने इन्हें 'डोली सजा के रखना' के अलावा 'मेहंदी लगाके रखना 3', 'आशिकी' और 'दुल्हन गंगा पार के' जैसी बेहतरीन फिल्मों में स्क्रीन शेयर करते और रोमांस करते देखा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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