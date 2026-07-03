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Bhojpuri Song: यूट्यूब पर खेसारी लाल यादव के 'रंगबाज' गाने ने मचाई तबाही, रिकॉर्डतोड़ व्यूज देखकर उड़ जाएंगे होश!

Bhojpuri Song: भोजपुरी सिनेमा के 'ट्रेंडिंग किंग' खेसारी लाल यादव का धमाकेदार गाना ‘रंगबाज’ यूट्यूब पर छा गया है. शिल्पी राज की आवाज और प्रियंका राय के साथ खेसारी की शानदार केमिस्ट्री वाले इस गाने को लोग बहुत पसंद कर रहें हैं.

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By: Shreya Pandey | Published: July 3, 2026 2:35 PM IST
Bhojpuri Song: यूट्यूब पर खेसारी लाल यादव के 'रंगबाज' गाने ने मचाई तबाही, रिकॉर्डतोड़ व्यूज देखकर उड़ जाएंगे होश!

'रंगबाज' गाने ने मचाई तबाही

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जब भी रिकॉर्डतोड़ गानों और जबरदस्त फैन फॉलोइंग की बात होती है, तो 'ट्रेंडिंग स्टार' खेसारी लाल यादव का नाम सबसे पहले जुबान पर आता है. अपनी बेमिसाल गायकी, अनोखे डांस मूव्स और कमाल के अभिनय के दम पर उन्हें इंडस्ट्री का 'हिट मशीन' कहा जाता है. खेसारी का गाना सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है.

यूट्यूब के ट्रेंडिंग चार्ट पर कब्जा

खेसारी लाल यादव का म्यूजिक वीडियो ‘रंगबाज’ गाना बहुत वायरल हो रहा है. जब यह गाना रिलीज हुआ था, तब इंटरनेट पर इस कदर वायरल हुआ कि देखते ही देखते यह यूट्यूब के ग्लोबल ट्रेंडिंग सेक्शन में टॉप पर पहुंच गया था. इस बड़ी कामयाबी से गदगद होकर खुद खेसारी लाल यादव ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर गाने का एक बेहद स्टाइलिश पोस्टर शेयर किया था. उन्होंने फैंस का शुक्रिया अदा करते हुए कैप्शन में लिखा था, ‘हमारा गाना रंगबाज लगातार ट्रेंड कर रहा है, आप सभी को बहुत-बहुत प्यार.’

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प्रियंका राय संग जमी केमिस्ट्री

इस गाने की सबसे बड़ी खासियत इसका धमाकेदार विजुअल और दमदार गायकी है. 'रंगबाज' को खेसारी लाल यादव के साथ भोजपुरी की मशहूर फीमेल सिंगर शिल्पी राज ने अपनी बेहतरीन आवाज से सजाया है. वहीं, इसके म्यूजिक वीडियो में खेसारी लाल यादव के साथ खूबसूरत एक्ट्रेस प्रियंका राय की जोड़ी नजर आ रही है. पर्दे पर दोनों के बीच का रोमांस और कमाल की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आ रही है. यही वजह है कि भोजपुरी गानों के शौकीन इस वीडियो से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं और इसे बार-बार लूप पर देख रहे हैं.

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गाने का अनोखा रिकाॅर्ड

व्यूज के मामले में इस गाने ने बाकी सभी गानों को काफी पीछे छोड़ दिया था. यूट्यूब पर रिलीज होने के महज 24 घंटे के भीतर 'रंगबाज' को 2.1 मिलियन व्यूज मिले थे. और यह संख्या बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है. अब तक इस गाने को 40 मिलियन व्यूज मिले हैं. गाने के शानदार बोल और बैकग्राउंड म्यूजिक इसे हर पार्टी और शादी की जान बनाने के लिए काफी हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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