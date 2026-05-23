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Bhojpuri Song: 3 मिनट 42 सेकंड के इस गाने में नम्रता मल्ला ने मटकाई कमरिया, बोल्ड मूव्स देख फैंस के छूटे पसीने

Bhojpuri Song: सिंगर शिल्पी राज का गाना ‘छोड़ा शराब’ में एक्ट्रेस नम्रता मल्ला ने सिल्वर ड्रेस में कातिलाना मूव्स से बिजली गिराती नजर आ रही हैं. सचिन-जिगर के म्यूजिक वाले इस गाने को यूट्यूब पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है.

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By: Shreya Pandey | Published: May 23, 2026 12:57 PM IST
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नम्रता मल्ला का भोजपुरी गाना

आज के दौर में भोजपुरी गानों का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है. शादी-पार्टी हो या क्लब, भोजपुरी गानों के बिना हर जश्न अधूरा लगता है. इसी दीवानगी को बरकरार रखते हुए भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री की हिट मशीन और मशहूर सिंगर शिल्पी राज का एक और धमाकेदार ट्रैक गाने के बारे में हम आपको बता रहें हैं. 'सारेगामा हम भोजपुरी' के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ यह गाना इंटरनेट पर छा गया है. इस गाने को सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ शेयर किया जा रहा है.

नम्रता मल्ला के बोल्ड मूव्स ने बढ़ाया पारा

इस गाने का नाम है ‘छोड़ा शराब’. वैसे तो शिल्पी राज की आवाज ही किसी गाने को हिट कराने के लिए काफी होती है, लेकिन इस बार गाने के विजुअल्स में ग्लैमर का ऐसा तड़का लगा है कि फैंस के होश उड़ गए हैं. गाने के वीडियो में भोजपुरी जगत की सबसे बोल्ड और ग्लैमरस एक्ट्रेस नम्रता मल्ला अपनी कातिलाना अदाओं का जलवा बिखेरती नजर आ रही हैं.

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डिस्को और पार्टी थीम पर बेस्ड इस वीडियो में नम्रता मल्ला ने सिल्वर कलर की बेहद स्टाइलिश और बोल्ड ड्रेस पहनी है. उनके कमाल के डांस मूव्स और जबरदस्त एनर्जी ने इस पूरे गाने में एक नई जान फूंक दी है, जिसे दर्शक बार-बार लूप पर देख रहे हैं.

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गाने को अब तक मिले इतने व्यूज

यह गाना दो हफ्ते पहले रिलीज हुआ है. दो हफ्ते में इस गाने को 1.7 मिलियन व्यूज मिले हैं. यह आंकड़ा बुलेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है. गाने को आशुतोष तिवारी ने बेहद शानदार और कैची शब्दों में लिखा है. वहीं इसका धमाकेदार म्यूजिक अजय सिंह और मशहूर संगीतकार जोड़ी सचिन-जिगर ने मिलकर तैयार किया है. इस गाने की बीट्स इतनी कमाल की हैं कि पैर खुद-ब-खुद थिरकने पर मजबूर हो जाते हैं.

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प्यार, डांस और शरारत का परफेक्ट पैकेज

‘छोड़ा शराब’ एक डांस नंबर के साथ रोमांस, मस्ती और शरारत से भरपूर एक कंप्लीट पैकेज है. वीडियो की कहानी में नम्रता मल्ला अपनी कातिलाना अदाओं और डांस के जरिए हीरो को रिझाने की कोशिश करती दिख रही हैं. गाने के जरिए वह बता रही हैं कि 'शराब की लत छोड़ो और एक बार मेरे सच्चे प्यार का एहसास करके देखो.' गाने का यह कांसेप्ट और नम्रता का एक्सप्रेसिव अंदाज फैंस को बेहद पसंद आ रहा है. यूट्यूब पर धमाल मचाने के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी इस गाने ने रील्स की बाढ़ ला दी है. लोग नम्रता मल्ला के हुस्न और शिल्पी राज की आवाज की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

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श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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