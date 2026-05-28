Bhojpuri Song: पवन सिंह और अक्षरा सिंह का वो सबसे बोल्ड गाना, जिसमें दोनों ने पार की थीं रोमांस की हदें

Pawan Singh Akshara Singh Song: पवन सिंह और अक्षरा सिंह का पुराना सुपरहिट गाना यूट्यूब पर धमाल मचा रहा है. फिल्म 'त्रिदेव' के इस गाने में उनका पुराना रोमांस आज भी फैंस को दीवाना बना रहा है.

पवन सिंह और अक्षरा सिंह का गाना

भोजपुरी सिनेमा के इतिहास में कुछ जोड़ियां और उनके गाने ऐसे होते हैं, जो वक्त बदलने के बाद भी दर्शकों के दिलों से नहीं उतरते हैं. ऐसी ही एक आइकॉनिक और कभी सबसे पसंदीदा रही जोड़ी है पावरस्टार पवन सिंह और सुपरहॉट एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की. भले ही आज यह जोड़ी असल जिंदगी में एक-दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती, लेकिन जब भी इनका कोई पुराना गाना इंटरनेट पर सामने आता है, तो फैंस आज भी दीवाने हो जाते हैं. इन दिनों यूट्यूब पर इस जोड़ी का एक पुराना ब्लॉकबस्टर गाना 'पिपरवा के तरवा' जबरदस्त तरीके से ट्रेंड कर रहा है.

पवन-अक्षरा के रोमांस की आग

एक दौर था जब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पवन सिंह और अक्षरा सिंह की केमिस्ट्री बहुत हिट थी. दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया और पर्दे पर उनका रोमांस देखकर दर्शकों की धड़कनें बढ़ जाती थीं. काम करते-करते दोनों की नजदीकियां इतनी बढ़ीं कि उनके अफेयर के चर्चे होने लगे. हालांकि, नियति को कुछ और ही मंजूर था. बाद में दोनों के बीच ऐसा विवाद और कड़वाहट पैदा हुई कि प्यार सीधे नफरत में बदल गया. आज आलम यह है कि दोनों एक-दूसरे के साथ स्क्रीन शेयर करना तो दूर, आमने-सामने आने से भी कतराते हैं.

लेकिन, इन दोनों के बीच की मौजूदा नफरत भी उनके पुराने गानों के क्रेज को कम नहीं कर पाई है. भोजपुरी फिल्म 'त्रिदेव' का सुपरहिट गाना 'पिपरवा के तरवा' इसका सबसे बड़ा सबूत है. इस गाने में पवन सिंह और अक्षरा सिंह ने ऐसा लाजवाब और जी-भरकर रोमांस किया है कि लोग इसे बार-बार देखने पर मजबूर हो रहे हैं.

पवन सिंह के मूव्स ने जीता दिल

इस गाने को यूट्यूब के मशहूर प्लेटफॉर्म 'वेब म्यूजिक' पर शेयर किया गया है. रिलीज के इतने साल बीत जाने के बाद भी इस वीडियो का जादू कम होने का नाम नहीं ले रहा है. हालिया आंकड़ों के मुताबिक, इस गाने ने यूट्यूब पर 178 करोड़ से ज्यादा व्यूज बटोरकर एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है.

इस गाने की सफलता की दो सबसे बड़ी वजहें हैं. गाने में पवन सिंह के किलर डांसिंग मूव्स और उनकी एनर्जी देखने लायक है. फैंस उनके स्टेप्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं. इस गाने को पवन सिंह के साथ भोजपुरी की मशहूर सिंगर प्रियंका सिंह ने अपनी बेहतरीन आवाज दी है. करोड़ों बार देखे जाने के बाद भी इस गाने की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है और इसके व्यूज का ग्राफ हर दिन तेजी से ऊपर भाग रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.