Bhojpuri Song: पवन सिंह और अक्षरा सिंह का पुराना गाना हो रहा वायरल, एक्ट्रेस के लटके-झटकों पर दिल हार बैठे फैंस

Bhojpuri Song: भोजपुरी के पावरस्टार पवन सिंह और अक्षरा सिंह का ये सुपरहिट गाना यूट्यूब पर गदर काट रहा है. गाने में एक्ट्रेस के लटकों-झटकों को देख कर लोग दिवाने हो रहें हैं.

पवन सिंह का गाना

पवन सिंह और अक्षरा सिंह का एक पुराना थ्रोबैक गाना इस समय यूट्यूब पर आग लगा रहा है. भले ही आज ये दोनों सितारे स्क्रीन पर एक साथ कम ही नजर आते हैं, लेकिन जब भी इनका कोई पुराना वीडियो सामने आता है, तो फैंस झूम उठते हैं. इन दिनों फिल्म 'त्रिदेव' का इनका एक ब्लॉकबस्टर गाना 'मार-मार के नजरिया' (Maar Maar Ke Najariya) सोशल मीडिया से लेकर यूट्यूब तक पर हर जगह छाया हुआ है.

गाने को मिला शानदार व्यूज

इस गाने की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे अब तक 58 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है. 'वेव म्यूजिक' के यूट्यूब चैनल पर मौजूद इस वीडियो में पवन सिंह का स्वैग और अक्षरा सिंह के कातिलाना लटके-झटके दर्शकों के होश उड़ा रहे हैं. इस गाने को खास बनाने के पीछे बेहतरीन टीम का हाथ है. इसके मजेदार और देसी बोल अरुण बिहारी ने लिखे हैं, जबकि इसका धमाकेदार म्यूजिक ओम झा ने तैयार किया है. सबसे खास बात यह है कि पवन सिंह ने इस गाने में सिर्फ अपनी दमदार एक्टिंग ही नहीं दिखाई है, बल्कि अपनी आवाज से इस गाने को गाया भी है.

डिप्रेशन में चले गई थीं एक्ट्रेस

कभी एक-दूसरे के प्यार में डूबे अक्षरा सिंह और पावरस्टार पवन सिंह का रिश्ता बेहद कड़वे मोड़ पर खत्म हुआ था. पवन सिंह की पत्नी ने तो अक्षरा पर शादीशुदा मर्द के साथ रहने और बच्चा गिराने तक के गंभीर आरोप लगाए थे. एक इंटरव्यू में अक्षरा ने बताया कि पवन सिंह उन्हें बुरी तरह डरा-धमका कर रखते थे. वह इस कदर खौफ में थीं कि उन्हें अपना करियर खत्म होने और जान से मार दिए जाने का डर सताता था, जिसके कारण वह गहरे डिप्रेशन में चली गई थीं. अक्षरा ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि उन पर मानसिक टॉर्चर किया जाता था. उनसे कहा जाता था कि बिना किसी गलती के भी माफी मांगो और सबके सामने पैर छुओ. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.