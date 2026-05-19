Bhojpuri Song: आम्रपाली दुबे की अदाओं को देख दीवाने हुए Pawan Singh, 8 साल से गर्दा उड़ा रहा है यह रोमांटिक गाना

Pawan Singh Song: भोजपुरी सिनेमा के 'पावर स्टार' पवन सिंह और आम्रपाली दुबे का एक ब्लॉकबस्टर गाना इंटरनेट पर 666 मिलियन व्यूज पार कर चुका है. यह गाना 8 साल से यूट्यूब पर राज कर रहा है.

आम्रपाली दुबे और पवन सिंह का रोमांटिक गाना

आज के समय में ग्लोबल लेवल पर भोजपुरी सिनेमा और गानों का क्रेज देखने को मिल रहा है. जब भी भोजपुरी स्क्रीन पर सबसे तगड़ी और सिजलिंग केमिस्ट्री की बात होती है, तो पवन सिंह और आम्रपाली दुबे की जोड़ी का नाम दर्शकों की जुबान पर सबसे पहले आता है. इन दोनों का एक ऐसा ही ऐतिहासिक गाना पिछले 8 सालों से इंटरनेट पर लगातार धूम मचा रहा है और व्यूज के मामले में नए रिकॉर्ड बना रही है.

कौन सा है वो गाना?

दरअसल, हम बात कर रहे हैं साल 2017 में रिलीज हुए ब्लॉकबस्टर गाने 'रात दिया बुता के पिया क्या किया' की. यह गाना भोजपुरी फिल्म 'सत्या' का है, जिसने रिलीज होते ही इतिहास रच दिया था. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री का वो पहला गाना था, जिसने यूट्यूब पर सबसे पहले 100 मिलियन व्यूज का आंकड़ा छुआ था. उस समय शुरू हुआ इस गाने का जादू आज 2026 में भी फीका नहीं पड़ा है.

यूट्यूब पर 600 मिलियन का रिकॉर्ड

इस गाने को रिलीज हुए 8 साल बीत गए लेकिन फैंस की दीवानगी आज भी वैसी ही है. आठ साल बीत जाने के बाद भी यह वीडियो यूट्यूब पर लगातार ट्रेंड में बना रहता है. अब तक इस गाने को 666 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है. वीडियो में आम्रपाली दुबे लाल रंग की साड़ी पहने, सोलह श्रृंगार किए हुए बला की खूबसूरत लग रही हैं. वहीं पवन सिंह के साथ उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी कमाल की है कि ये गाना वायरल हो गया.

टीवी से फिल्मों तक का सफर

आपको बता दें कि आम्रपाली दुबे ने फिल्मों में आने से पहले टीवी के कई सुपरहिट सीरियल्स में मुख्य भूमिका निभाई थी. इसके बाद साल 2014 में उन्होंने फिल्म 'निरहुआ हिंदुस्तानी' से भोजपुरी स्क्रीन पर कदम रखा. उनकी पहली ही फिल्म सुपर-डुपर हिट रही. इसके बाद आम्रपाली की कई शानदार फिल्में रिलीज हुईं हैं और पर्दे पर हिट भी हुईं हैं.

पवन सिंह का करियर

वहीं पवन सिंह को आज किसी पहचान की जरूरत नहीं है. उन्हें ग्लोबल लेवल पर असली पहचान उनके एल्बम के गाने 'लॉलीपॉप लागेलू' से मिली थी. यह गाना आज भी हर शादी और पार्टी की जान माना जाता है. इस गाने की इंटरनेशनल सक्सेस के बाद पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा के 'पावर स्टार' बन गए. हालांकि, प्रोफेशनल लाइफ के अलावा पवन सिंह अपनी पर्सनल लाइफ, शादियों और विवादों को लेकर भी अक्सर मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.