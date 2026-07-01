Bhojpuri Song: नीलकमल सिंह के इस पुराने गाने ने मचाई तबाही, 177 मिलियन मिले व्यूज, बोल सुनते ही झुम जाता है दिल

Neelkamal Singh Song: भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार नीलकमल सिंह का नया हिप-हॉप गाना 'हीरोइन' यूट्यूब पर धमाल मचा रहा है. इस धांसू पार्टी सॉन्ग में एक्ट्रेस संजना मिश्रा के बोल्ड डांस मूव्स और कातिलाना अदाओं ने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया है.

नीलकमल सिंह के गाने ने मचाई तबाही

भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में नीलकमल सिंह का नाम कामयाबी की गारंटी बन चुका है. पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जैसे दिग्गज कलाकारों की तरह ही नीलकमल के गानों का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है. उनका कोई भी नया ट्रैक रिलीज होते ही सीधे यूट्यूब की ट्रेंडिंग लिस्ट में जगह बना लेता है. एक्ट्रेस सृष्टि उत्तराखंडी के साथ कई रोमांटिक गानों में नजर आने वाले नीलकमल सिंह इस गाने में एक बिल्कुल नए और अनोखे अवतार में दर्शकों के सामने आए हैं. 3 साल पहले रिलीज इस गाने में वे मशहूर एक्ट्रेस संजना मिश्रा के साथ अपनी केमेस्ट्री का जलवा बिखेर रहे हैं, और उनके इस नए वीडियो सॉन्ग 'हीरोइन' ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है.

संजना मिश्रा की कातिलाना अदाएं

सारेगामा हम भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ यह गाना एक जबरदस्त पार्टी नंबर है, जिसे एकदम आधुनिक और वेस्टर्न हिप-हॉप स्टाइल में फिल्माया गया है. इस गाने में एक्ट्रेस संजना मिश्रा एक ग्लैमरस आइटम डांसर की भूमिका में नजर आ रही हैं. संजना ने अपने बोल्ड लुक्स और कमाल के डांस मूव्स से न सिर्फ नीलकमल सिंह को, बल्कि वीडियो देखने वाले हर दर्शक को अपना दीवाना बना लिया है. उनकी कातिलाना अदाओं और बेहतरीन स्क्रीन प्रेजेंस की बदौलत ही इस म्यूजिक वीडियो को अब तक 177 मिलियन से भी अधिक बार देखा जा चुका है और यह आंकड़ा लगातार तेजी से बढ़ रहा है.

रॉकिंग स्टार के रूप में दिखे नीलकमल सिंह

गाने की थीम के अनुसार नीलकमल सिंह का लुक भी बेहद शानदार और स्टाइलिश है. वे वीडियो में एक रॉकिंग पॉप स्टार के रूप में दिखाई दे रहे हैं. आंखों पर कूल चश्मा, सिर पर कैप, गले में चमकीली चेन्स और हैवी जैकेट पहने नीलकमल का यह स्वैग भोजपुरी दर्शकों के लिए बेहद नया और रिफ्रेशिंग है. गाने के बोलों में नीलकमल अपनी को-एक्ट्रेस के शानदार ड्रेसिंग सेंस, एटीट्यूड और कातिल स्टाइल की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैंय नीलकमल की दमदार और खनकती आवाज ने इस पार्टी ट्रैक में चार चांद लगा दिए हैं.

पर्दे के पीछे की मजबूत टीम

इस ब्लॉकबस्टर गाने को सफल बनाने में पर्दे के पीछे काम करने वाली टीम का भी बड़ा योगदान है. गाने के धमाकेदार और कैची लिरिक्स जाने-माने गीतकार अरुण बिहारी ने लिखे हैं, जबकि इसका फुट-टैपिंग और थिरकने पर मजबूर कर देने वाला संगीत सोनू पंजाबी ने तैयार किया है. इस ग्रैंड म्यूजिक वीडियो का निर्देशन बिभांशु तिवारी ने किया है, जिन्होंने गाने को एक इंटरनेशनल लुक देने की पूरी कोशिश की है. इस पूरे प्रोजेक्ट के प्रोड्यूसर आकाश विश्वकर्मा हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.