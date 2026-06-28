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Bhojpuri Song: खेसारी लाल यादव के इस गाने ने यूट्यूब पर उड़ाया गर्दा, पार किए 500 मिलियन व्यूज

Bhojpuri Song: भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और अर्शिया अर्शी के ब्लॉकबस्टर गाने 'नथुनिया' ने यूट्यूब पर गदर मचा दिया है. इस गाने ने 500 मिलियन से ज्यादा व्यूज का आंकड़ा पार कर नया इतिहास रच दिया है.

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By: Shreya Pandey | Published: June 28, 2026 2:45 PM IST
Bhojpuri Song: खेसारी लाल यादव के इस गाने ने यूट्यूब पर उड़ाया गर्दा, पार किए 500 मिलियन व्यूज

खेसारी लाल यादव का गाना

भोजपुरी सिनेमा के 'ट्रेंडिंग स्टार' खेसारी लाल यादव और खूबसूरत अदाकारा अर्शिया अर्शी का जादू एक बार फिर इंटरनेट पर सिर चढ़कर बोल रहा है. यूं तो हर रोज सैकड़ों भोजपुरी गाने रिलीज होते हैं, लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं जो समय के साथ पुराने होने के बजाय और ज्यादा नए लगने लगते हैं. ऐसा ही एक महा-ब्लॉकबस्टर गाना है ‘नथुनिया’, जिसने यूट्यूब पर व्यूज का एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया है, जिसे छू पाना किसी भी आम कलाकार के बस की बात नहीं है.

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तकरीबन 4 साल पहले रिलीज हुआ यह गाना आज भी शादी-ब्याह, पार्टियों और डीजे नाइट्स की पहली पसंद बना हुआ है. 'सारेगामा हम भोजपुरी' के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर 2 मई 2022 को रिलीज हुए इस गाने ने अब तक 500 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज बटोरकर एक नया इतिहास रच दिया है.

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क्यों खास है “नथुनिया'?

इस गाने की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी जबरदस्त बीट्स और खेसारी लाल यादव के साथ प्लेबैक सिंगर प्रियंका सिंह की जुगलबंदी है. दोनों की आवाज का तालमेल ऐसा है कि पैर खुद-ब-खुद थिरकने लगते हैं. कन्हैया कुमार यादव के धमाकेदार म्यूजिक कंपोजिशन ने इस गाने को हर उम्र के दर्शकों की जुबान पर चढ़ा दिया है. स्क्रीन पर खेसारी लाल यादव और अर्शिया अर्शी की नोक-झोंक और सिजलिंग केमिस्ट्री ने वीडियो में चार चांद लगा दिए हैं. रंग-बिरंगे घाघरा-चोली और नाक में बड़ी सी नथ पहने अर्शिया अर्शी ने अपने कातिलाना लटके-झटकों से दर्शकों को दीवाना बना दिया है.

शानदार टीम वर्क और फैंस का अटूट प्यार

इस गाने को इस मुकाम तक पहुंचाने के पीछे पर्दे के पीछे की टीम की कड़ी मेहनत है. संजय चौरसिया के बेहतरीन डायरेक्शन और प्रेम बाबू के साथ विक्रम पासवान की कमाल की कोरियोग्राफी ने गाने के विजुअल्स को बेहद ग्रैंड और एंटरटेनिंग बनाया है.

यूट्यूब के कमेंट बॉक्स को देखें तो फैंस इस गाने पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि वे पिछले 4 साल से इस गाने को लगातार सुन रहे हैं, लेकिन जब भी यह गाना बजता है, तो ऐसा लगता है जैसे कल ही रिलीज हुआ हो. बिना किसी शक के, खेसारी लाल यादव का यह 'नथुनिया' गाना भोजपुरी इंडस्ट्री के इतिहास में एक कल्ट क्लासिक बन चुका है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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