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Bhojpuri Bawaal: उड़ने वाले हैं निरहुआ-आम्रपाली की पर्सनल लाइफ के परखच्चे? OTT के नाम पर होंगी हदें पार

Nirahua Dinesh Lal Yadav Amrapali Dubey love story exposed: पवन सिंह, दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे जैसे सितारे अपने फैंस को एक खास तोहफा देने वाले हैं. इस तोहफे के बारे में जाकर इनके फैंस का दिल भी खुश हो जाएगा.

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By: Shivani Duksh | Published: May 22, 2026 2:18 PM IST
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Nirahua Dinesh Lal Yadav Amrapali Dubey love story exposed: दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और आम्रपाली दुबे भोजपुरी (Nirahua Dinesh Lal Yadav Amrapali Dubey) सिनेमा के उन सितारों में से एक हैं जिनके अफेयर की खबर अक्सर उड़ती रहती है. 12 साल से दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे की जोड़ी ने भोजपुरी सिनेमा को हिलाकर रखा हुआ है. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब दिनेश लाल यादव के बच्चों के साथ आम्रपाली दुबे घूमने निकली थीं. इसी बीच दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं. दावा किया जा रहा है कि दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे की लव स्टोरी जमाने के सामने एक्सपोज होने वाली है. लोगों को लगता है कि दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे पति-पत्नी हैं. हालांकि दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे ने कभी भी इस बात को सच नहीं माना है. अब दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे जल्द ही पूरी सच्चाई जमाने को बताने वाले हैं. दरअसल जल्द ही ओटीटी पर 'भोजपुरी बवाल' नाम का एक शो लॉन्च होने वाला है.

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कहां देख पाएंगे 'भोजपुरी बवाल'

आप इस शो को जियो हॉटस्टार पर देख पाएंगे. इस शो में ओजपुरी जगत के सितारे अपनी जिंदगी के जुड़े पन्नों को खोलते नजर आने वाले हैं. इस शो में दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे के अलावा पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जैसे सितारे भी धमाल मचाने वाले हैं. बताया जा रहा है कि इस शो में ये सितारे अपनी प्रोफेशनल से लेकर पर्सनल लाइफ तक... के बारे में बात करने वाले हैं. कुछ समय पहले ही मेकर्स ने इस रिएलिटी शो का एक प्रोमो भी फैंस के साथ साझा किया है.

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क्या है 'भोजपुरी बवाल' का फॉर्मेट?

'भोजपुरी बवाल' के फॉर्मेट 'फॉलो रियलिटी' बताया जा रहा है. यानी साफ है कि यहां पर सितारे सवालों के जवाबों से खुद को बचा नहीं पाएंगे. आपको बता दें कि 'भोजपुरी बवाल' के प्रोमो में दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे की झलक देखने को मिल रही है. आप दिनेश लाल यादव और आम्रपाली के इस शो को कलर्स टीवी पर भी देख पाएंगे. हालांकि अब तक इस शो की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होनी बाकी है. वह बात अलग है कि इस खबर ने दिनेश लाल यादव और आम्रपाली के फैंस का दिल खुश कर दिया है. लोग सच में ये बात जानना चाहते हैं कि दिनेश लाल यादव और आम्रपाली के बीच आखिर चल क्या रहा है. दिनेश लाल यादव और आम्रपाली की आंखें कुछ और कहती हैं और बातें कुछ और... एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

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नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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