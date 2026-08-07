Pawan Singh के बच्चे की मां बनने के लिए हर हद पार करने को तैयार हैं ज्योति सिंह? लिया अब तक का सबसे बड़ा फैसला

Bhojpuri Star Pawan Singh wife Jyoti Singh IVF: भोजपुरी बवाल में पवन सिंह इस समय बवाल मचा रहे हैं. इसी बीच पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने एक बड़ा ऐलान कर डाला है. उन्होंने दावा किया है कि वो मां बनना चाहती हैं.

Pawan Singh के बच्चे की मां बनने के लिए हर हद पार करने को तैयार हैं ज्योति सिंह?

Pawan Singh's wife Jyoti Singh on having kids: पवन सिंह, दिनेश लाल यादव, आम्रपाली दुबे, रानी चटर्जी, काजल राघवानी जैसे भोजपुरी सितारे लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. ये सारे सितारे इस समय जियो प्लस हॉटस्टार के 'भोजपुरी बवाल' (Bhojpuri Bawaal) में नजर आ रहे हैं. ये सारे सितारे इस शो में तरह-तरह के बयान दे रहे हैं. इसी बीच पवन सिंह ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है. हाल ही में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने उनको लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है. ज्योति सिंह ने दावा किया है कि वो पवन सिंह के बच्चे की मां बनना चाहती हैं. इस काम को अंजाम देने के लिए ज्योति सिंह आईआईवीएफ का सहारा लेने वाली हैं. कुछ समय पहले ही ज्योति सिंह एक आईवीएफ सेंटर पर पहुंची थीं. यहां पर ज्योति सिंह ने अपने सपने के बारे में खुलकर बातें कीं. ज्योति सिंह ने अपने बयान में कहा, "मैं एक औरत हूं और मैं भी मां बनना चाहती हूं. अगर भविष्य में मेरा कोई प्लान बना तो मैं आईवीएफ सेंटर जरूर जाऊंगी. ये बयान देकर ज्योति सिंह ने हंगामा मचा दिया है.

ज्योति सिंह का रिश्ता है खतरे में?

ज्योति सिंह का ये बयान उस समय आया है जब उनका पवन सिंह के साथ रिश्ता खराब हो चुका है. आए दिन ज्योति सिंह और पवन सिंह के झगड़े की खबरें आती रहती हैं, ज्योति सिंह और पवन सिंह के तलाक तक की बात सामने आ चुकी है. कुछ समय पहले ही ज्योति सिंह, पवन सिंह के घर में घुस गई थीं. घर में आकर ज्योति सिंह ने वीडियो शेयर किया थी. इस दौरान ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर कई आरोप लगाए थे. ज्योति सिंह का वीडियो सामने आने के बाद पवन सिंह को सफाई देनी पड़ी थी.

पवन सिंह ने उड़ा रखा है गर्दा

पवन सिंह इस समय भोजपुरी बवाल की वजह से लोगों के निशाने पर हैं. पवन सिंह के फैंस उनके पर्सनल स्पेस में आकर खुश हैं. वहीं कुछ लोग पवन सिंह को ट्रोल कर रहे हैं. हाल ही में सावन के महीने में पवन सिंह चिकन खाते नजर आए थे. इस दौरान लोगों ने पवन सिंह को खूब ट्रोल कर डाला. लोग पवन सिंह से पूछ रहे हैं कि सावन के समय पर वो चिकन कैसे खा सकते हैं. चिकन की आड़ में पवन सिंह को खूब खोरीखोटी सुनाई जा रही है. हालांकि पवन सिंह को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता.