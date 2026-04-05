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चंपारन मटन खाने को तड़प रही है भोजपुरी सुपरस्टार अक्षरा सिंह, सिलेंडर के चक्कर में लिया मां से भी पंगा

Akshara Singh Video: LPG सिलेंडर की किल्लत के बीच अक्षरा सिंह का एक वीडियो वायरल हो गया है. इस वीडियो में उन्होंने अपनी मां से ही झगड़ा कर डाला है. वजह जानकर आपको भी सदमा लगेगा.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 5, 2026 2:45 PM IST

चंपारन मटन खाने को तड़प रही है भोजपुरी सुपरस्टार अक्षरा सिंह, सिलेंडर के चक्कर में लिया मां से भी पंगा
चंपारन मटन खाने को तड़प रही है भोजपुरी सुपरस्टार अक्षरा सिंह

अक्षरा सिंह (Akshara singh) भोजपुरी की उन अदाकाराओं में से एक हैं जो कि सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं. आए दिन अक्षरा सिंह कोई न कोई तस्वीर और वीडियो शेयर करती रहती हैं. हाल तो ये है कि अक्षरा सिंह ने अपने ब्लॉग तक बना रखा है. इस ब्लॉग में अक्सर अक्षरा सिंह अपने माता-पिता के साथ मस्ती करती नज़र आ जाती है. इसी बीच अक्षरा सिंह ने एक बार फिर से बवाल मचा दिया है. इस बार अक्षरा सिंह अपने घर के सिलेंडर से परेशान हो गईं हैं. वहीं अक्षरा सिंह की मां उनके मटन खाने से... कुछ समय पहले ही अक्षरा सिंह ने अपना ब्लॉग शेयर किया है. इस ब्लॉग में अक्षरा सिंह अपने माता-पिता के साथ बहस करती नजर आ रही हैं. वीडियो में अक्षरा सिंह और उनके पिता दावा करते हैं कि उन्हें चंपारन मीट खाना है. मटन का नाम सुनते ही अक्षरा सिंह की मां का पारा हाई हो जाता है. ये बात सुनकर अक्षरा सिंह की मां कहती हैं कि मेरे जीते जी घर में मटन कभी नहीं बनेगा. बस फिर क्या था, अक्षरा सिंह और उनके पिता-मां के साथ भिड़ गए.

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अक्षरा सिंह को घर पर खूब पड़े ताने

अक्षरा सिंह की मां अपने पति और बेटी को जमकर ताने कसती है. वहीं अक्षरा सिंह भी अपने पिता का साथ देती हैं., ब्लॉग के आखिर में फैसला होता है कि अक्षरा सिंह और उनके पिता घर में मटन बना सकते हैं. ये काम करने के लिए अक्षरा सिंह की मां नीलिमा ने अपनी शर्त रख दी. अक्षरा सिंह की मां दावा करती है कि मटन बनाने के लिए दोनों को अपना चूल्हा अलग करना होगा. ये बात सुनकर अक्षरा सिंह सिलेंडर का इंतजाम करने के लिए बोलती है. ऐसे में अक्षरा सिंह की मां उनको बताती हैं कि इस समय सिलेंडर के क्या हाल हैं और वो खुद भी इंडक्शन चूल्हा पर आ चुकी हैं.

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अक्षरा सिंह की मां ने दिया उनको सदमा

अक्षरा सिंह की मां तो उनको मिट्टी का चूल्हा तक बनाने के लिए बोल देती हैं. अक्षरा सिंह की मां का ये बयान सुनकर अब फैंस को भी सदमा लग गया है. यही वजह है कि कुछ समय में ही अक्षरा सिंह की मां का ये वीडियो वायरल हो गया है. लोग अब अक्षरा सिंह की मजाक बना रहे हैं, जो कि चंपारन मीट खाने के लिए अपनी मां से पंगा लेने चली थीं. हालांकि सिलेंडर की किल्लत ने उनकी ही हालत खराब कर दी. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
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