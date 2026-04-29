Bhojpuri Top Songs: यूट्यूब पर उड़ा गर्दा... खेसारी ने छीनी पवन सिंह के जबड़े से सुपरस्टार की गद्दी? इस गाने ने बचाई इज्जत

Bhojpuri Songs: अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच यूट्यूब पर कैसी जंग छिड़ू हुई है. पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के गाने इस समय यूट्यूब पर खूब गर्दा उड़ा रहे हैं.

Bhojpuri Top Songs: भोजपुरी इंडस्ट्री में सालों से पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के नाम का सिक्का चल रहा है. बाकी सितारे तो आते जाते रहते हैं. हाल ये है कि सालों बीत जाने के बाद भी पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का जादू लोगों पर चल रहा है. यूट्यूब पर अक्सर पवन सिंह और खेसारी लाल यादव (khesari lal yadav pawan singh) के गाने गर्दा उड़ाते रहते हैं. इसी बीच सबसे ज्यादा देखे जाने वाले भोजपुरी गानों की वीकली लिस्ट सामने आ चुकी है. मजेदार बात है कि इस लिस्ट में पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के नाम की ही तूती बज रही है. पवन सिंह को खेसारी लाल यादव ने यूट्यूब पर पछाड़ दिया है. लिस्ट में 5 गानों में से चार गाने तो केवल खेसारी लाल यादव के ही हैं. चलिए जानते हैं कि टॉप 5 में पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के कौन से गाने धमाल मचा रहे हैं.

कमर में दागी ने मचाया भौकाल

इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज यादव के गाने कमर में दागी की जो चार हफ्तों से लिस्ट में अपनी जगह बनाए हुए है. एक हफ्ते में ही इस गाने ने 56 लाख से ज्यादा व्यूज हासिल कर डाले हैं. ये गाना लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है.

मेहरारू से केहू ना जीतल बा का चला जादू

इस लिस्ट में दूसरी पोजिशन ‘मेहरारू से केहू ना जीतल बा’ गाने ने ली है. खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज ने इस गाने में कहर बरपाया है. बीते 2 हफ्तों से ये गाना यूट्यूब पर गर्दा उड़ाए हुए है.बीते हफ्ते में इस गाने को 37 लाख से ज्यादा व्यूज मिले हैं.

राजाजी के दिलवा टूट जाई ने बरपाया कहर

तीसरे नंबर पर पवन सिंह का गाना राजाजी के दिलवा टूट जाई आता है. साल 2023 में रिलीज हुए इस गाने पर लोग अब भी फिदा हैं. केवल हफ्ते में इस गाने पर 36 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं . इस गाने को पवन सिंह और शिवानी सिंह ने अपनी आवाज से सजाया है.

गर्मी गरम बिया ने मचाया बवाल

खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज के इस ताबड़तोड़ गाने ‘गर्मी गरम बिया’ के बिना तो ये लिस्ट ही अधूरी है. इस गाने के टोटल व्यूज मिलियन में बताए जाते हैं. वैसे हफ्ते भर में इस गाने को 28 लाख से भी ज्यादा व्यूज मिले. पहले ये गाना नंबर 3 पर धमाल मचा रहा था. हालांकि इस गाने को पवन सिंह ने रिप्लेस कर दिया.

गोली चलवा दी ने उड़ाया गर्दा

इस लिस्ट में आखिरी नाम आता है गोली चलवा दी... गाने का. इस गाने में खेसारी लाल यादव और अनुपमा यादव ने खूब रंग जमाया है. इस गाने को एक हफ्ते में 26 लाख से भी ज्यादा व्यूज मिल गए हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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