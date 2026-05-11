Dhurandhar के ‘शरारत’ गाने के भोजपुरी वर्जन ने मचाया तहलका, यूजर्स ने बॉलीवुड से बताया बेहतर, आपने सुना?

भोजपुरी आर्टिस्ट मृत्युंजय रॉय ने धुरंधर के सबसे हिट गाने 'शरारत' को भोजपुरी में रिक्रिएट कर सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. बॉलीवुड के गानों का देसी अंदाज फैंस को बहुत पसंद आ रहा है.

‘शरारत’ गाने का भोजपुरी वर्जन

अक्सर भोजपुरी गानों को उनके डबल मीनिंग शब्दों और अश्लील लिरिक्स की वजह से खराब माना जाता है. लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, जहां कुछ कलाकार बॉलीवुड के मशहूर गानों को भोजपुरी में पेश कर रहे हैं. इस लिस्ट में जो नाम सबसे ऊपर आया है, वह है मृत्युंजय रॉय का.

यूट्यूब के ब्लॉकबस्टर गाने का भोजपुरी वर्जन

धुरंधर का गाना 'शरारत' उनके करियर का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला गाना है. अब इसी गाने को भोजपुरी टच देकर मृत्युंजय रॉय ने इंटरनेट पर धमाका कर दिया है. इसे 'मासूम चेहरा' टाइटल के साथ रिलीज किया गया है. महज दो दिनों के भीतर इस गाने को 47 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. लोग इस गाने की धुन और भोजपुरी शब्दों के तालमेल के दीवाने हो गए हैं.

सांची कहिल तोहार मासूम चेहरा...

मृत्युंजय ने इस गाने को एक छोटे क्लिप के रूप में शेयर किया है. वह अपने खास अंदाज में पूछते हैं, "कैसा होता अगर 'शरारत' गाने का कोई भोजपुरी वर्जन होता?" और फिर शुरू होती है इस गाने का भोजपुरी वर्जन. गाने के बोल हैं "साची कहिल तोहार मासूम चेहरा, दिल लेके गईल असर भईल गहरा... नैना से नैना मिला के गईलू चैना चुरा के" भले ही धुन ओरिजनल गाने की है, लेकिन भोजपुरी भाषा ने इसमें एक अलग ही जान डाल दी है.

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फैंस ने लुटाया प्यार

कमेंट सेक्शन में तारीफों की बाढ़ आ गई है. कोई इसे ‘बॉलीवुड से बेहतर’ बता रहा है, तो कोई मृत्युंजय की आवाज का फैन हो गया है. एक यूजर ने लिखा, "हाय! क्या गाना है, दिल जीत लिया." वहीं एक महिला फैन ने कमेंट किया, "मैं आपकी आवाज की बिग फैन हो गई हूं" भोजपुरी दर्शकों के लिए यह गर्व की बात है कि उनका गाना अब टॉप पर पहुंच रहा है.

भोजपुरी के नए रॉकस्टार

मृत्युंजय की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ ही दिनों में उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 80 हजार से बढ़कर 91.8K हो चुके हैं. उनके बायो के अनुसार, उनके गानों को 23 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

इससे पहले भी मृत्युंजय 'गहरा हुआ', 'दिल पे जख्म खाते हैं', और फिल्म पुष्पा के 'श्रीवल्ली' गाने का भोजपुरी वर्जन ला चुके हैं. शाहरुख खान की फिल्म का गाना 'हौले-हौले' भी उन्होंने 'लहें-लहें हो जाई प्यार' नाम से बनाया है, जो यूट्यूब पर खूब ट्रेंड कर रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.