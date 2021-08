Bigg Boss OTT: Akshara Singh ने Pawan Singh संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर दिया बड़ा बयान, बोलीं 'मैं इन चीजों को कभी नहीं...'

Akshara Singh Talk About Extramarital Affair And Controversy With Pawan Singh: भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह (Akshara Singh) करण जौहर के शो 'बिग बॉस ओटीटी' (Bigg Boss OTT) में हिस्सा ले चुकी हैं। बिग बॉस ओटीटी के घर में एंट्री लेने से पहले अक्षरा सिंह ने अपने एक्स-बॉयफ्रेंड और भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह (Pawan Singh) और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर बड़ा खुलासा किया। Also Read - Bigg Boss OTT: Akshara Singh और Shamita Shetty के बीच खाने को लेकर हुई जमकर बहस, भोजपुरी एक्ट्रेस ने कहा 'हम खाना नहीं खाएंगे...'

स्पॉटबॉयई से बातचीत के दौरान जब अक्षरा सिंह से पूछा गया कि अक्सर आपके को-स्टार्स के साथ आपकी लिंकअप की स्टोरी सामने आई हैं, इसमें कितनी सच्चाई है। एक्ट्रेस ने जवाब देते हुए कहा, 'पता नहीं क्यों लोग अक्सर मुझे मेरे को-स्टार्स से जोड़ देते हैं। अगर मैं किसी के साथ फिल्म या गाना करती हूं तो वे सोचते हैं कि मेरा उस व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा है। हैरानी की बात यह है कि कोई भी मेरे पास नहीं आता और पूछता है कि क्या मैं उस व्यक्ति के साथ किसी तरह के रिश्ते में हूं या नहीं।'

इसके बाद एक्ट्रेस से उनके लिंकअप के बारे में पूछा गया, तो जवाब में उन्होंने कहा, 'मैं पवन कुमार सिंह के साथ रिलेशनशिप में थी लेकिन दुर्भाग्य से उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती।' एक्ट्रेस ने बताया कि उस कंट्रोवर्सी के बाद हम दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो गया है। मैं काफी समय पहले खुद को इन चीजों से बाहर निकाल चुकी हूं।

एक्ट्रेस ने बातचीत के दौरान यह भी बताया कि उनके माता-पिता चाहते थे कि मैं इस शो का हिस्सा बनूं। बिग बॉस ओटीटी में अक्षरा सिंह सुर्खियों का हिस्सा बनना शुरू गई हैं। ताजा रिपोर्ट्स की मानें, तो लाइव फीड में देखा गया है कि अक्षरा सिंह और शमिता शेट्टी के बीच खाने को लेकर बहस हुई है। इसके बाद अक्षरा सिंह ने खाना ना खाने का फैसला किया है।