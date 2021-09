Akshara Singh's father Bipin Singh gets angry on Bhojpuri Stars for Not Supporting Her Daughter: भोजपुरी इंडस्ट्री की लोकप्रिय अदाकाराओं में से एक अक्षरा सिंह (Akshara Singh) ने बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) में भाग लिया है। अक्षरा सिंह इस शो में हिस्सा लेने के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ऐसे में अक्षरा सिंह के फैंस और उनके घरवालें एक्ट्रेस का जमकर सपोर्ट कर रहे हैं। हाल ही में अक्षरा सिंह के पिता बिपिन सिंह (Bipin Singh) ने उन भोजपुरी स्टार्स को खूब खरी-खोटी सुनाई है, जो अक्षरा सिंह का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने यह भी अक्षरा सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, ऐसे में एक भोजपुरी स्टार होने के नाते सबका फर्ज बनता है कि वो उसे सपोर्ट करें। Also Read - Bigg Boss OTT: राकेश बापट की जेब में मिला दिव्या अग्रवाल का लिप बाम, तो शमिता शेट्टी के तन-बदन में लगी आग

देसी भारत को दिए इंटरव्यू में बिपिन सिंह ने बताया कि अक्षरा सिंह को कई भोजपुरी स्टार्स का समर्थन नहीं मिल रहा है। अक्षरा भोजपुरी इंडस्ट्री की इकलौती ऐसी एक्ट्रेस है, जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से अपनी पहचान बनाई है। कई फैंस अक्षरा सिंह को 'शेरनी' कहकर बुलाते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि लोगों ने अक्षरा को 'शेरनी' का तमगा दिया है। दुख इस बात है कि अक्षरा सिंह से भोजपुरी अदाकराएं क्यों जल रही हैं जबकि उन्हें खुलकर सपोर्ट करना चाहिए। खेसारी लाल यादव ने अक्षरा सिंह के सपोर्ट में वीडियो में बनाया। यही नहीं निरहुआ ने भी अक्षरा को सपोर्ट किया है। हालांकि जब पवन सिंह की बारी आई तो, बिपिन सिंह ने अपने जवाब को घूमा दिया। उन्होंने कहा कि भोजपुरी का प्रतिनिधित्व हो रहा है, तो सभी को इसमें शामिल होना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए।

इस वीडियो में बिपिन सिंह ने खेसारी लाल यादव से अपनी बेटी के साथ काम करने के लिए कहा है। ऐसे में बिग बॉस ओटीटी में अक्षरा सिंह का कनेक्शन मिलिंद गाबा के साथ बना हुआ है। बीते एपिसोड में दोनों ही कंटेस्टेंट्स घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं। अक्षरा सिंह काफी अच्छा गेम खेल रही हैं। इतना ही नहीं फैंस उन्हें काफी सपोर्ट भी कर रहे हैं। Also Read - Rakhi Sawant ने कराई नाक की सर्जरी, अब ऐसा हो गया चेहरा