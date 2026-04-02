Khesari Lal Yadav की एक झलक के लिए बेकाबू हुई भीड़, अफरा-तफरी के बीच लोगों पर बरसी पुलिस की लाठियां; Video Viral

Khesari Lal Yadav News: बिहार के मुजफ्फरपुर में बीते दिन एक म्यूजिक कॉन्सर्ट का आयोजन कि गया था. कार्यक्रम के दौरान खेसारी की एक झलक के लिए भीड़ बेकाबू हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Chaos At Khesari Lal Yadav Concert In Bihar: भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) अक्सर अपनी फिल्मों और म्यूजिक एल्बम को लेकर सुर्खियों में छाए रहते हैं, लेकिन इस बार वो अपने एक कार्यक्रम को दौरान हुए हंगामे को लेकर चर्चा में हैं. बीते दिन यानी 1 अप्रैल 2026, बुधवार को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक मेले के खेसारी के म्यूजिक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, लेकिन जैसे ये शो शुरू हुआ, वहां भारी हंगामा खड़ा हो गया और लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी. देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ गए कि बेकाबू भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है.

कैसे शुरू हुआ ये पूरा विवाद?

यह पूरा मामला औराई ब्लॉक के गढ़ा थाना क्षेत्र का है, जहां पूर्व मंत्री राम सूरत राय द्वारा एक पशु मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे. वहीं इस मेले में खेसारी लाल यादव का भी म्यूजिक का कार्यक्रम रखा गया था. मीडिया रिपोर्ट्स और स्थानीय लोगों के मुताबिक, जैसे ही खेसारी लाल यादव स्टेज पर आए और उन्होंने गाना शुरू किया वैसे ही भीड़ बेकाबू हो गई. लोग हूटिंग करने लगे और स्टेज पर जूते-चप्पल फेंकने लगे, जब पुलिस ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, तो भगदड़ मच गई और आखिर में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा.

कौन है इस पूरे विवाद का जिम्मेदार?

वहीं इस घटना पर मुजफ्फरपुर के SSP कांतेश कुमार मिश्रा का बयान आया है, जिसमें उन्होंने इसके हंगामे के लिए मेला मैनेजमेंट की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने बताया कि, आयोजकों ने 30 से 40 हजार लोगों के आने की बात कही थी, लेकिन वहां करीब 1 से 1.5 लाख लोग पहुंच गए. भीड़ उम्मीद से कहीं ज्यादा होने की वजह से पुलिस के लिए हालात संभालना मुश्किल हो गया. इस हंगामे में तीन पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं. हालांकि, अभी इस पर खेसारी लाल यादव या उनकी टीम की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है.

इन फिल्मों में नजर आएंगे खेसारी लाल यादव

वहीं अगर बात खेसारी लाल यादव के वर्कफ्रंट की तो इस वक्त उनकी पाइपलाइने में कई बड़ी फिल्में हैं. जिसमें 'राजाराम', 'मेहरबान', 'गॉडफादर', 'सन ऑफ बिहार', 'वास्तव' और 'अवैध' शामिल हैं. हाल ही में उनका नया गाना 'कमर में दागी' भी रिलीज हुआ है, जो यूट्यूब पर जमकर गदर काट रहा है. देखते ही देखते ये गाना ट्रेंड में आ गया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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