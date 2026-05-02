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Dhurandhar 2 के गाने में लगा भोजपुरी तड़का, पहले नहीं सुने होंगे सॉन्ग 'दिल पर जख्म खाते हैं' के ऐसे लिरिक्स!

Dhurandhar Song Bhojpuri Version: ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर 2' के गाने 'दिल पर जख्म खाते हैं' का भोजपुरी वर्जन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस गाने को सुनकर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं.

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By: Shashikant Mishra | Published: May 2, 2026 11:26 PM IST
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बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा धमाल मचाया कि सिनेमा में इतिहास बना दिया है. फिल्म बीते डेढ़ महीने से सिनेमाघरों में लगी हुई है. इसके बाद कई मूवीज बड़े पर्दे पर आईं लेकिन रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' पर कोई फर्क नहीं डाल पाईं. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की कहानी और सितारों की एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है. वहीं, फिल्म 'धुरंधर 2' के गानों ने भी लोगों का ध्यान खींचा है. अब इस फिल्म के गाने 'दिल पर जख्म खाते हैं' (Dil Pe Zakham Khate Hain) का भोजपुरी वर्जन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है. आइए देखते हैं कि रणवीर सिंह की फिल्म के इस गाने का भोजपुरी वर्जन किसने गाया है.

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गाना 'दिल पर जख्म खाते हैं' का भोजपुरी वर्जन हुआ वायरल

फिल्म 'धुरंधर 2' की कहानी के साथ ही इसके म्यूजिक को काफी पसंद किया जा रहा है. फिल्म के गानों का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. रणवीर सिंह की इस फिल्म में नुसरत फतेह अली खान की चर्चित कव्वाली गाने 'दिल पर जख्म खाते हैं' को गाने में इस्तेमाल किया गया और इसे काफी पसंद किया गया. फिल्म के इस गाने ने धमाल मचा दिया. इसी बीच फिल्म के गाने 'दिल पर जख्म खाते हैं' का भोजपुरी वर्जन सामने आया है. सिंगर मृत्युंजय रॉय ने इस गाने को भोजपुरी अंदाज में गाया है. उन्होंने इस गाने को खूबसूरती में पेश किया है कि लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है. उन्होंने गाने के भोजपुरी वर्जन को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है, जिस पर लोग रिएक्शन दे रहे हैं. सोशल मीडिया यूजर्स उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, 'भोजपुरी अंदाज में आपका सॉन्ग दिल में उतर गाया.' एक यूजर ने लिखा है, 'भाई काबिले तारीफ है.' एक यूजर ने लिखा है, 'सुपर से ऊपर गाते हो.' एक यूजर ने लिखा है, 'आपके पास बहुत टैलेंट है.'

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फिल्म 'धुरंधर 2' ने मेकर्स का कराया जबरदस्त फायदा

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया है. फिल्म ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 1100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है. वहीं, फिल्म 'धुरंधर 2' ने 1700 करोड़ रुपये से ज्यादा वर्ल्डवावाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है. फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी, सारा अर्जुन जैसे सितारे नजर आए हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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