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Bhojpuri Bawaal: निरहुआ-काजल की शूटिंग पर बिन बुलाए पहुंची थीं आम्रपाली? रानी चटर्जी ने जब आम्रपाली से कर डाला तीखा सवाल

रिएलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' में काजल राघवानी और आम्रपाली दुबे के बीच की लड़ाई अब नया मोड़ ले चुकी है. सुहागरात वाले गाने की शूटिंग पर आम्रपाली का जवाब सुनकर रानी चटर्जी हैरान हो गईं.

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By: Shreya Pandey | Published: August 10, 2026 1:06 PM IST
Bhojpuri Bawaal: निरहुआ-काजल की शूटिंग पर बिन बुलाए पहुंची थीं आम्रपाली? रानी चटर्जी ने जब आम्रपाली से कर डाला तीखा सवाल

निरहुआ-काजल की शूटिंग पर बिन बुलाए पहुंची थीं आम्रपाली?

ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार के नए रिएलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' की शुरुआत ही जबरदस्त हंगामे के साथ हुई है. शो के पहले ही दिन से भोजपुरी इंडस्ट्री की दो दिग्गज एक्ट्रेसेस काजल राघवानी और आम्रपाली दुबे के बीच पुरानी कड़वाहट और तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है. विवाद की शुरुआत तब हुई जब डिनर टेबल पर काजल राघवानी ने सीधे निरहुआ से सवाल पूछ लिया था कि क्या आम्रपाली की वजह से उन्होंने काजल के साथ काम करना बंद कर दिया है? यह सवाल निरहुआ और आम्रपाली दोनों को नागवार गुजरा और इसके बाद से ही शो का माहौल गरमाया हुआ है.

सुहागरात सॉन्ग और आम्रपाली का सच

काजल राघवानी ने रानी चटर्जी के सामने एक पुराना किस्सा खोलते हुए दावा किया था कि एक फिल्म के सुहागरात वाले गाने की शूटिंग के दौरान आम्रपाली सेट पर मौजूद थीं. काजल के मुताबिक, आम्रपाली की वहां मौजूदगी के कारण निरहुआ काफी असहज महसूस कर रहे थे और शूटिंग बार-बार रुक रही थी.

इसी बात को लेकर रानी चटर्जी ने आम्रपाली दुबे से सीधा सवाल कर डाला कि जब रोमांटिक गाना शूट हो रहा था, तो वे वहां क्या कर रही थीं? तब आम्रपाली ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि उसी सेट पर उनके अपने गाने की भी शूटिंग चल रही थी, इसीलिए वे वहां मौजूद थीं.

लोकेशन को लेकर काजल का नया खुलासा

शो के ताजा प्रोमो में रानी चटर्जी और काजल राघवानी के बीच इसी मुद्दे पर दोबारा बात होती दिख रही है. रानी जब काजल से कहती हैं कि आम्रपाली ने भी अपने गाने की शूटिंग वहीं होने की बात कही है और रानी को लगा कि काजल ने पूरी बात नहीं बताई, तब काजल ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने पूरे मामले का रुख ही मोड़ दिया.

काजल ने रानी से पूछा कि आम्रपाली जिस लोकेशन (फ्यूचर स्टूडियो) का जिक्र कर रही हैं, वह कहां है? रानी ने जवाब दिया ‘जोगेश्वरी में’, इस पर काजल ने तुरंत पोल खोलते हुए कहा कि उस सुहागरात वाले गाने की शूटिंग तो मालवणी के पास हो रही थी, जोगेश्वरी में नहीं. काजल के इस दावे से साफ इशारा मिलता है कि आम्रपाली का बयान झूठा है.

रानी चटर्जी का चकराया सिर

काजल और आम्रपाली दोनों की अलग-अलग बातें सुनकर रानी चटर्जी बुरी तरह हैरान और कन्फ्यूज हो गईं. उन्होंने अपना माथा पकड़ते हुए कहा, ‘ओह गॉड! अब मैं क्या करूं’ यहां चल क्या रहा है? जब काजल से बात करो तो कहानी कुछ और होती है, और जब आम्रपाली अपना पक्ष रखती हैं तो बात बिल्कुल बदल जाती है.’ ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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