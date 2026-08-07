Bhojpuri Bawaal: क्या आम्रपाली दुबे की वजह से टूटी निरहुआ की शादी? काजल राघवानी ने रिश्ते पर उठाए गंभीर सवाल

भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी ने सोशल मीडिया लाइव के दौरान दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने निरहुआ की पारिवारिक जिंदगी और आम्रपाली के साथ उनके रिश्तों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं.

आम्रपाली दुबे की वजह से टूटी निरहुआ की शादी?

रियलिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ जब से ऑन एयर हुआ है, तब से इसने अपनी कंट्रोवर्सीज के चलते सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी हैं. इस शो की शुरुआत से ही एक्ट्रेस काजल राघवानी और इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार दिनेश लाल यादव तथा आम्रपाली दुबे के बीच तीखी तनातनी देखने को मिल रही है. हालांकि, मामला तब पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो गया जब काजल ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर इन दोनों की पर्सनल लाइफ और आपसी रिश्तों पर सीधे और बेहद गंभीर सवाल खड़े कर दिए.

वैनिटी वैन के अंदर घंटों बिताने पर उठा सवाल

इस दौरान काजल राघवानी ने शूटिंग सेट से जुड़े एक पुराने और बेहद सनसनीखेज वाकये का जिक्र किया. उन्होंने दावा किया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे अक्सर लंबे समय तक वैनिटी वैन के अंदर बंद रहते थे. काजल ने तंज कसते हुए कहा कि जब डायरेक्टर द्वारा एक के बाद एक कई क्रू मेंबर्स को उन्हें बाहर बुलाने के लिए भेजा गया, तब भी वे बाहर नहीं आए. आखिरकार निर्देशक को खुद चलकर उन्हें वैनिटी वैन से बाहर लाने के लिए जाना पड़ा. काजल ने कड़े शब्दों में कहा कि जब सेट पर बाकी तमाम कलाकार और वह खुद घंटो से शॉट के लिए इंतजार कर रहे होते थे, तब ये दोनों अंदर आखिर क्या करते थे?

निरहुआ की शादीशुदा जिंदगी

काजल ने आगे दोनों के कथित रोमांटिक रिश्तों और दिनेश लाल यादव की जिंदगी पर भी करारा वार किया. उन्होंने आरोप लगाया कि फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर यह बात कही जाती है कि दिनेश जी सिर्फ आम्रपाली को ही अपनी फिल्मों में प्राथमिकता देते हैं, जिसकी वजह से अन्य कलाकारों को मजबूरी का सामना करना पड़ता है. इसके अलावा, काजल ने निरहुआ के उस विवादित और चर्चित इंटरव्यू का भी हवाला दिया जिसमें एक्टर ने यह बयान दिया था कि उनकी शादी जबरदस्ती कराई गई थी और वह अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते हैं.

इस बयान पर निशाना साधते हुए काजल ने सीधा सवाल किया कि क्या निरहुआ का वह बयान किसी के दबाव या डर की वजह से आया था? उन्होंने आम्रपाली को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्हें निरहुआ की पत्नी और उनके बच्चों पर काफी तरस आता है. हालांकि ये दोनों सितारे हमेशा से मीडिया के सामने एक-दूसरे को सिर्फ अच्छा दोस्त बताते आए हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.