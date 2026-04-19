पैप्स ने इस भोजपुरी स्टार को बनाया आम्रपाली दुबे का 'भइया', एक्ट्रेस ने दिया ये रिएक्शन, देखें वीडियो

भोजपुरी इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार्स दिनेश लाल यादव (Dinesh Lal Yadav) और आम्रपाली दुबे (Amrapali Dubey) ने कई मूवीज में काम किया है. दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता है. ये दोनों सितारे कहीं साथ में स्पॉट होते हैं तो पैप्स उन्हें कैमरे में कैद करने के लिए उतावले हो जाते हैं. दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे हाल ही में पब्लिक प्लेस एक साथ नजर आए हैं. इस दौरान पैप्स ने आम्रपाली दुबे से ऐसी बात कही कि उन्होंने मुस्कुराते हुए प्यारा सा रिएक्शन दिया है. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. आइए जानते हैं कि पैप्स और भोजपुरी एक्ट्रेस के बीच क्या बात हुई.
दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे का वीडियो वायरल
भोजपुरी सितारे दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे हाल ही में मुंबई में एक साथ नजर आए हैं. दोनों का वीडियो में सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि पैप्स पहले आम्रपाली दुबे से कहते हैं, 'भइया आपका गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं.' इस पर एक्ट्रेस मुस्कुराते हुए कहती हैं, 'तुम लोग मेरा पहले से इंतजार कर रहे हो.' इसके बाद आम्रपाली दुबे कार में जाकर बैठ जाती हैं. दिनेश लाल यादव पहले से कार में होते हैं. पैप्स दोनों स्टार्स से साथ में फोटो करवाने के लिए कहते हैं लेकिन वो खाना खाकर वापस लौटने की बात कहकर चले जाते हैं. दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे के वीडियो पर लोग रिएक्शन दे रहे हैं.
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दिनेश लाल यादव ने कहा था- 'उन्हें पत्नी से प्यार नहीं है'
बताते चलें कि दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे बीते दिनों एक अवॉर्ड फंक्शन में एक साथ दिखाई दिए थे. यहां पर आम्रपाली दुबे को अवॉर्ड मिला था लेकिन इससे ज्यादा चर्चा दोनों सितारों की एक साथ हुई एंट्री को लेकर हुई थी. दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे के अफेयर के चर्चे होते रहते हैं. बता दें कि भोजपुरी एक्टर ने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें पत्नी से प्यार नहीं है क्योंकि उनकी शादी माता-पिता ने उनकी मर्जी के खिलाफ करवाई थी. दिनेश लाल यादव ने कहा कि जीवनसाथी वो हो, जिससे प्यार हो लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हुआ. उन्होंने कहा था कि वह बस फर्ज निभा रहे हैं. एक्टर का ये बयान काफी चर्चा में रहता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
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