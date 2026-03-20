अब मचेगा असली भौकाल! निरहुआ की OTT पर ग्रैंड एंट्री, प्राइम वीडियो के शो में दिखाएंगे अपना स्वैग...

Dinesh Lal Yadav भोजपुरी सिनेमा के जाने-माने एक्टर हैं, लेकिन अब एक्टर ने ओटीटी की तरफ रुख किया है और जल्द ही एक्टर अमेजन प्राइम वीडियो के शो पर भौकाल मचाने वाले हैं.

Dinesh Lal Yadav grand Entry On OTT: भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव (Dinesh Lal Yadav) उर्फ निरहुआ (Nirahua) सालों से भोजपुरी सिनेमा में एक्टिव हैं और अपनी एक्टिंग और किरदार दोनों से लोहा मनवाया है. उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं. हालांकि, फिल्मों में गदर मचाने के बाद अब एक्टर ने ओटीटी (OTT) की तरफ रुख कर लिया है. खबर है कि, निरहुआ जल्द ही प्राइम वीडियो पर की वेब सीरीज 'दुपहिया 2' (Dupahiya 2) में नजर आने वाले हैं. इस बात की जानकारी एक्टर ने खुद सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को दी है.

पोस्ट के जरिए शेयर की एक्साइटमेंट

दिनेश लाल यादव (Dinesh Lal Yadav) अपने ओटीटी डेब्यू को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. क्योंकि, इसमें उनका किरदार काफी मजेदा होने वाला है. ऐसे में उन्होंने अपनी इस एक्साइटमेंट को अपने फैंस के साथ शेयर करते हुए एक पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट में प्राइम वीडियो के बॉक्स में एक नारियल के साथ एक नोट लिखा नजर आ रहा है. नोट में लिखा गया है, 'इस नारियल का एक ही काम है, कुछ बड़ा शुरू करने के लिए. प्राइम वीडियो का अगला युग अब शुरू होता है. #यहयहां से शुरू होता है प्राइम वीडियो...'

वीडियो शेयर कर दिनेश लाल यादव ने कही ये बात

हाल ही में दिनेश लाल यादव प्राइम वीडियो द्वारा आयोजित एक इवेंट में पहुंचे थे. जहां 'दुपहिया 2' के स्टारकास्ट को रिवील किया गया. बता दें कि, स्टारकास्ट में पुराने सितारों के साथ-साथ कुछ नए स्टार्स भी नजर आने वाले हैं और उन्हीं में से एक निरहुआ भी होंगे. वहीं दिनेश लाल यादव ने इस इवेंट का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो एक पंच लाइन बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में निरहुआ को कहते हुए सुना जा सकता है, 'जो चीज करना आसान होता है, वो करने के लिए सही नहीं होता है और जो करना सही होता है, वो आसान नहीं होता है. यहां ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे कहा जा सके कि वो राइट डिसीजन है. अपना डिसीजन लो और उसे राइट बना दो.'

क्या OTT पर भौकाल मचा पाएंगे निरहुआ?

जैसे ही निरहुआ के फैंस को उनके 'दुपहिया 2' डेब्यू की खबर मिली वो खुशी से झूम उठे और अपने फेवरेट एक्टर को वेब सीरीज में देखने के लिए काफी ज्यादा अक्साइटेड नजर आ रहे हैं. अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि, क्या दिनेश लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री की तरह ही ओटीटी पर भी भौकाल मचा पाएंगे या यहां उन्हें सक्सेस हासिल करने के लिए पापड़ बेलने पड़ेंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी के साथ बने रहिए.

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