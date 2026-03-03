ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Bhojpuri
  • अमिताभ बच्चन ने ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले तक की थी इस फिल्म की शूटिंग, दिनेश लाल यादव ने बताया क...

अमिताभ बच्चन ने ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले तक की थी इस फिल्म की शूटिंग, दिनेश लाल यादव ने बताया किस्सा

Dinesh Lal Yadav Recalls Film Shooting Incident: भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव ने अमिताभ बच्चन संग भोजपुरी फिल्म में काम किया है. उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग का किस्सा शेयर किया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 3, 2026 5:53 PM IST

अमिताभ बच्चन ने ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले तक की थी इस फिल्म की शूटिंग, दिनेश लाल यादव ने बताया किस्सा
इस फिल्म में दिनेश लाल यादव और अमिताभ बच्चन ने साथ में काम किया था.

मेगास्टार अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) बीते करीब 6 दशक से लोगों को मनोरंजन कर रहे हैं. उन्होंने ना सिर्फ हिंदी सिनेमा में काम किया है बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग से ध्यान खींचा है. उन्होंने कई भोजपुरी मूवीज में काम किया है. अमिताभ बच्चन ने भोजपुरी एक्टर दिनेश लाल यादव (Dinesh Lal Yadav) के साथ भोजपुरी फिल्म 'गंगा देवी' (Ganga Devi) में काम किया था. इस फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस और उनकी पत्नी जया बच्चन भी नजर आई थीं. साल 2012 में रिलीज हुई इस फिल्म की शूटिंग का एक दिलचस्प किस्सा दिनेश लाल यादव ने शेयर किया है. उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान अमिताभ बच्चन के काम को प्रति समर्पण को लेकर बात की है. आइए जानते हैं कि दिनेश लाल यादव ने क्या कहा है.

Also Read
'जलसा' को अलविदा कह रहे हैं Amitabh Bachchan? लिखा इमोशनल कर देने वाला पोस्ट, कहा- '30 साल से ज्यादा मुझे छत दी है'

दिनेश लाल यादव ने फिल्म 'गंगा देवी' में अमिताभ बच्चन संग किया काम

दिनेश लाल यादव ने 'डिजिटल कमेंट्री' के साथ इंटरव्यू के दौरान अमिताभ बच्चन को लेकर बात की है और भोजपुरी फिल्म 'गंगा देवी' की शूटिंग की एक घटना बताई. भोजपुरी एक्टर ने बिग बी के साथ काम के अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है. दिनेश लाल यादव ने कहा कि अमिताभ बच्चन के साथ काम करना सपने के सच होने जैसा है. उन्होंने बताया, 'फिल्म की शूटिंग का वो दिन मैं नहीं भूल सकता, जिस दिन अमिताभ बच्चन को अस्पताल जाना था. शायद उनका ऑपरेशन होना था और वो काफी ज्यादा दर्द में थे. ये फिल्म की शूटिंग का आखिरी दिन था.'

Also Read
सिनेमा का वो डायरेक्टर, जिसने शाहरुख और अमिताभ को फिल्म में लेने से किया इनकार, बोला- 'स्टारडम नहीं, कहानी…’

दिनेश लाल यादव ने अमिताभ बच्चन के लिए कही ये बात

दिनेश लाल यादव ने आगे बताया, 'शूटिंग के लिए जब अमिताभ बच्चन सेट पर आए तो हम लोगों को पता चला कि वह फिल्म को पूरा करने के बाद अस्पताल जाएंगे. शॉट कट होने के बाद हम दूर से देखते थे कि वो कुर्सी पर बैठकर पेट पर मारते थे. वह काफी दर्द में थे. लेकिन उनका मानना था कि फिल्म कंप्लीट करके ही ऑपरेशन थिएटर में जाऊंगा.' दिनेश लाल यादव निरहुआ का कहना है कि अपना काम के बारे में सोचने वाला और ईमानदारी से काम करने वाला ही अमिताभ बच्चन बन पाएगा. अमिताभ बच्चन के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह पिछली बार साल 2024 में आई तमिल फिल्म 'वेट्टैयन' में नजर आए थे. अब बिग बी तेलुगू फिल्म 'कल्कि 2' में काम करते दिखाई देंगे. इस फिल्म की रिलीज डेट सामने नहीं आई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Also Read
जलसा के बाहर अब नहीं दिखेगा अमिताभ बच्चन का जलवा, बिग बी ने अचानक रद्द किया 'संडे दर्शन', जानें क्या है असली वजह?

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Amitabh Bachchan Dinesh Lal Yadav Entertainment News Entertainment News In Hindi