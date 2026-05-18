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दिव्या भारती के इस गाने का भोजपुरी वर्जन हो रहा वायरल, लोगों ने कहा- 'माइंड-ब्लोइंग सॉन्ग'

Bollywood Song Bhojpuri Version: दिव्या भारती के हिंदी गाने का भोजपुरी वर्जन सोशल मीडिया वायरल हो रहा है. भोजपुरी स्टाइल में ये गाना काफी पसंद किया जा रहा है.

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By: Shashikant Mishra | Published: May 18, 2026 4:47 PM IST
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दिव्या भारती के गाने का भोजपुरी वर्जन बना है.

इंडियन सिनेमा की फिल्मों में गानों का काफी महत्व है. बॉलीवुड फिल्मों की बात की जाए तो हर दशक में एक से बढ़कर एक गाने सुनने को मिलते हैं. 90 के दशक के गाने इतना ज्यादा पॉपुलर हुए कि आज भी खूब सुने जाते हैं. दिव्या भारती (Divya Bharti) और कमल सदाना का गाना 'तुझे ना देखूं चैन...' (Tujhe Na Dekhu Toh Chain) काफी पसंद किया जाता है और आज भी ये खूब बजता है. ये गाना इस समय चर्चा में आ गया है. दरअसल, इस गाने का भोजपुरी वर्जन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. गाने 'तुझे ना देखूं चैन...' के भोजपुरी वर्जन को काफी पसंद किया जा रहा है और लोग इस पर रिएक्शन दे रहे हैं. आइए जानते हैं कि इस गाने का भोजपुरी वर्जन किसने गाया है.

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गाने 'तुझे ना देखूं चैन...' के भोजपुरी वर्जन ने मचाया धमाल

साल 1993 में कमल सदाना और दिव्या भारती की फिल्म 'रंग' रिलीज हुई थी. इस फिल्म का गाना 'तुझे ना देखूं चैन...' लोगों के बीच छा गया था. इस गाने की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तीन दशक बाद भी इसे खूब सुना जाता है. कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में गाना 'तुझे ना देखूं चैन...' आज भी काफी पॉपुलर है. अब इस गाने का सिंगर मृत्यंजय रॉय ने भोजपुरी वर्जन बनाया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मृत्यंजय रॉय ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर गाने 'तुझे ना देखूं चैन...' का भोजपुरी वर्जन शेयर किया है. इस गाने के भोजपुरी वर्जन सामने आने के बाद लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा है, 'भाई आपने दिल जीत लिया.' एक यूजर ने लिखा है, 'माइंड-ब्लोइंग सॉन्ग.' एक यूजर ने लिखा है, 'गजब भाई.' एक यूजर ने लिखा है, 'बहुत बढ़िया गाया है.'

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मृत्यंजय रॉय ने कई गानों का बनाया भोजपुरी वर्जन

गौरतलब है कि मृत्यंजय रॉय के लिए ये पहला मौका नहीं जब उन्होंने किसी गाने का भोजपुरी वर्जन बनाया है. वह बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्मों के गाने रिक्रिएट करते हैं. उनके बनाए गानों में म्यूजिक और धुन वही रहती है, वह गाने के लिरिक्स को भोजपुरी भाषा में बदल देते हैं. उन्होंने बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' के गानों का भोजपुरी बनाया है. मृत्यंजय रॉय को इंस्टाग्राम पर करीब 1.20 लाख लोग फॉलो करते हैं तो उनके पोस्ट वायरल हो जाते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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