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23 साल बाद भी नहीं टूट सका इस सुपरहिट भोजपुरी फिल्म का रिकॉर्ड, मनोज तिवारी की एक्टिंग देख लोग हो गए थे दीवाने

हम आपको भोजपुरी सिनेमा की किस्मत बदलने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म के बारे में बता रहें हैं, जो मात्र 30 लाख के बजट में बनी थी, लेकिन इस फिल्म ने कमाई का एक ऐसा रिकाॅर्ड बनाया, जिसे आज तक कोई भोजपुरी फिल्म नहीं तोड़ सकी.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 22, 2026 9:53 AM IST

23 साल बाद भी नहीं टूट सका इस सुपरहिट भोजपुरी फिल्म का रिकॉर्ड, मनोज तिवारी की एक्टिंग देख लोग हो गए थे दीवाने
सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भोजपुरी फिल्म

भोजपुरी फिल्मों का जिक्र हो और 'ससुरा बड़ा पैसेवाला' का नाम न आए, यह मुमकिन नहीं. साल 2003 में रिलीज हुई इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश की, बल्कि मरती हुई भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में नई जान डाल दी. इस फिल्म ने वह मुकाम हासिल किया जो पिछले 23 सालों में कोई दूसरी भोजपुरी फिल्म नहीं छू पाई है.

कमाई का ऐतिहासिक रिकॉर्ड

अजय सिन्हा के निर्देशन में बनी इस फिल्म का गणित देखकर आज के ट्रेड एनालिस्ट भी हैरान रह जाते हैं. महज 30 लाख रुपये के मामूली बजट में तैयार हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 36 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था. यह अपने आप में एक ऐसा रिकाॅर्ड है, जो हॉलीवुड और बॉलीवुड की बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को भी मात देता है.

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मनोज तिवारी और रानी चटर्जी का जादू

इस फिल्म ने मनोज तिवारी को रातों-रात सुपरस्टार बना दिया. उनके साथ नजर आईं एक्ट्रेस रानी चटर्जी, जिनकी यह डेब्यू फिल्म थी. दोनों की केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि लोग बार-बार थिएटर की ओर खिंचे चले आए. हालांकि रानी चटर्जी ने इसके बाद 'देवरा बड़ा सतावेला' और 'रानी नंबर 786' जैसी कई हिट फिल्में दीं, लेकिन जो जादू उनकी पहली फिल्म में था, वह दोबारा नहीं दिखा.

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बॉलीवुड के सुरों का तड़का

फिल्म की सफलता का एक बड़ा श्रेय इसके गाने को भी जाता है. इस भोजपुरी फिल्म में बॉलीवुड के दिग्गज गायकों ने अपनी आवाज दी थी. फिल्म में कुल 10 गाने थे, जिनमें से 4 खुद मनोज तिवारी ने गाए. लेकिन फिल्म का सबसे लोकप्रिय गाना ‘जान से बढ़के हम तोहरा के जानइले’ था, जिसे उदित नारायण और श्रेया घोषाल ने गाया था. श्रेया घोषाल की आवाज ने भोजपुरी गानों को एक अलग क्लास और पहचान दिलाई.

कहानी जो दिल को छू गई

फिल्म का प्लॉट एक क्लासिक लव स्टोरी पर आधारित था. एक गरीब लड़का (मनोज तिवारी) और एक अमीर लड़की (रानी चटर्जी) की प्रेम कहानी, जिसमें सामाजिक दीवारें और ससुर के साथ होने वाली मजेदार नोकझोंक को दिखाया गया था.

मनोज तिवारी का करियर

मनोज तिवारी ने अपने सफर की शुरुआत एक लोक गायक के रूप में की, जहां उनके 'शीतल घाट' जैसे एलबम्स ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई. साल 2003 में फिल्म 'ससुरा बड़ा पैसेवाला' से उन्होंने भोजपुरी सिनेमा में कदम रखा, जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और उन्हें रातों-रात सुपरस्टार बना दिया. एक्टिंग के बाद उन्होंने राजनीति की ओर रुख किया और दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष रहे. वे लगातार सांसद के रूप में जनता की सेवा कर रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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