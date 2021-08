Exclusive: 'Bigg Boss 15' का हिस्सा बनने पर भोजपुरी एक्ट्रेस Akshara Singh ने कही ये बात, मेकर्स भी रह जाएंगे दंग

Akshara Singh To Be Participate in Bigg Boss 15: टीवी इंडस्ट्री के लोकप्रिय रिएलिटी बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) के शुरू होने में बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में मेकर्स टीवी से लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री के सेलेब्स से शो में हिस्सा लेने के लिए बातचीत कर रहे हैं। इतना ही नहीं शो का हिस्सा बनने के लिए इन सेलेब्स को अच्छी खासी रकम भी ऑफर कर रहे हैं। हाल ही में बॉलीवुडलाइफ हिंदी से बात करते हुए भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह (Akshara Singh) ने भी इस शो में भाग लेने पर अपनी राय रखी है। Also Read - Bigg Boss 15 OTT: Pavitra Punia के एक्स Pratik Sehajpal को मेकर्स ने भेजा बुलावा, क्या शो पर खुलेंगे कच्चे-चिट्ठे?

बीते कई दिनों से खबरें आ रही थीं कि भोजपुरी इंडस्ट्री से इस बार अक्षरा सिंह सलमान खान (Salman Khan) के रिएलिटी में बतौर कंटेस्टेंट दिखाई देंगी। इन अफवाहों के बाद हमने सीधे तौर पर अक्षरा सिंह से मैसेज के जरिए ये बात कन्फर्म करने की कोशिश की। हालांकि इस बारे में अक्षरा सिंह ने ज्यादा कुछ नहीं कहा लेकिन ये जरूर इशारा दिया कि अभी बिग बॉस 15 में जाना कन्फर्म नहीं हुआ है। अक्षरा सिंह के इस जवाब के बाद उनके लाखों फैंस का दिल टूट गया होगा। फैंस भी चाहते थे कि अक्षरा सिंह बिग बॉस 15 में जाकर अपनी एक अलग पहचान बनाए और दिखाए कि वो किसी से कम नहीं हैं।

ताजा रिपोर्ट्स की मानें, तो बिग बॉस 15 के घर में बॉलीवुड सिंगर नेहा भसीन (Neha Bhasin) एंट्री करने जा रही हैं। नेहा भसीन के अलावा अब तक नेहा मर्दा, अर्जुन बिजलानी, अमित टंडन, दिशा वकानी, निधि भानुशाली, टिक टॉक स्टार आशिका भाटिया, कॉमेडियन सुनील ग्रोवर और हर्षद चोपड़ा जैसी कई सेलेब्स को शो ऑफर किया जा चुका है। हालांकि अभी शो में भाग ले रहे सभी कंटेस्टेंट्स की कन्फर्म लिस्ट आना बाकी है।

अक्षरा सिंह के वर्कफ्रंट की बात करें, तो अक्षरा की झोली में 'मजनुआ', 'जान लेबुका' और 'डोली' जैसे कई फिल्में हैं। भोजपुरी फिल्मों में अपनी एक्टिंग के अलावा अक्षरा सिंह ने कई भोजपुरी एल्बमों में अपनी आवाज दी है।