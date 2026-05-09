‘कुरुतिया के हुकवा' गाने पर फिदा हुए फैंस, कल्लू और नीलम गिरी की केमिस्ट्री ने इंटरनेट पर लगाई आग

भोजपुरी स्टार अरविंद अकेला कल्लू और शिल्पी राज का नया गाना 'कुरुतिया के हुकवा' रिलीज होते ही इंटरनेट पर छा गया है. वीडियो में नीलम गिरी के साथ कल्लू की लाजवाब केमिस्ट्री और शानदार डांस मूव्स दर्शकों को खूब पसंद आ रहे हैं.

कल्लू और नीलम गिरी का नया गाना

भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में जब भी अरविंद अकेला कल्लू का कोई नया गाना आता है, तो वह देखते ही देखते चार्टबस्टर बन जाता है. इस बार अरविंद अकेला उर्फ कल्लू ने अपनी आवाज और जबरदस्त स्टाइल के साथ 'कुरुतिया के हुकवा' गाना रिलीज किया है, जिसने सोशल मीडिया से लेकर यूट्यूब तक तहलका मचा दिया है. इस गाने में कल्लू का साथ दिया है भोजपुरी की एक्सप्रेशन क्वीन नीलम गिरी ने, जिनकी अदाओं पर फैंस अपना दिल हार बैठे हैं.

कल्लू और शिल्पी राज की आवाज

इस गाने की सबसे बड़ी खूबी इसकी गायकी है. अरविंद अकेला कल्लू की दमदार आवाज के साथ भोजपुरी की शानदार सिंगर शिल्पी राज ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा है. इन दोनों की जोड़ी हमेशा से ही सुपरहिट रही है, और 'कुरुतिया के हुकवा' में भी यह कमाल साफ नजर आ रहा है. गाने को रुद्रांश म्यूजिक जंक्शन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है, जहां रिलीज के कुछ ही घंटों के भीतर इसे हजारों व्यूज मिल चुके हैं और यह तेजी से वायरल हो रहा है.

नीलम गिरी का देसी अंदाज

वीडियो की बात करें तो नीलम गिरी का लुक इस गाने की जान है. वह रंगीन लहंगा-चोली में बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस नजर आ रही हैं. उनके कातिल एक्सप्रेशन और बेहतरीन डांस मूव्स ने गाने को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया है. वहीं, अरविंद अकेला कल्लू अपने कैजुअल लुक और कूल अंदाज में नजर आ रहे हैं. वीडियो में दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी शानदार है कि फैंस इसे बार-बार देखना पसंद कर रहे हैं.

गाने के पर्दे के पीछे की टीम

इस गाने में प्रिंस प्रियदर्शी ने बहुत ही कैची और मजेदार बोल लिखे हैं. वहीं प्रियांशु सिंह का म्यूजिक युवाओं को झूमने पर मजबूर कर रहा है. रौनक राऊत ने वीडियो को बहुत ही शानदार तरीके से फिल्माया है और डांस स्टेप्स काफी यूनिक रखे हैं. पैराडाइज प्रोडक्शन के बैनर तले बने इस वीडियो की एडिटिंग संदीप यादव ने की है, जबकि डीओपी वजीर कला ने विजुअल्स को शानदार बनाया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.