google-preferred
  • Home
  • Bhojpuri
  • ‘कुरुतिया के हुकवा' गाने पर फिदा हुए फैंस, कल्लू और नीलम गिरी की केमिस्ट्री ने इंटरनेट पर लगाई ...

‘कुरुतिया के हुकवा' गाने पर फिदा हुए फैंस, कल्लू और नीलम गिरी की केमिस्ट्री ने इंटरनेट पर लगाई आग

भोजपुरी स्टार अरविंद अकेला कल्लू और शिल्पी राज का नया गाना 'कुरुतिया के हुकवा' रिलीज होते ही इंटरनेट पर छा गया है. वीडियो में नीलम गिरी के साथ कल्लू की लाजवाब केमिस्ट्री और शानदार डांस मूव्स दर्शकों को खूब पसंद आ रहे हैं.

WrittenBy
By: Shreya Pandey | Published: May 9, 2026 2:26 PM IST
bollywoodlife.com top news

कल्लू और नीलम गिरी का नया गाना

भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में जब भी अरविंद अकेला कल्लू का कोई नया गाना आता है, तो वह देखते ही देखते चार्टबस्टर बन जाता है. इस बार अरविंद अकेला उर्फ कल्लू ने अपनी आवाज और जबरदस्त स्टाइल के साथ 'कुरुतिया के हुकवा' गाना रिलीज किया है, जिसने सोशल मीडिया से लेकर यूट्यूब तक तहलका मचा दिया है. इस गाने में कल्लू का साथ दिया है भोजपुरी की एक्सप्रेशन क्वीन नीलम गिरी ने, जिनकी अदाओं पर फैंस अपना दिल हार बैठे हैं.

कल्लू और शिल्पी राज की आवाज

इस गाने की सबसे बड़ी खूबी इसकी गायकी है. अरविंद अकेला कल्लू की दमदार आवाज के साथ भोजपुरी की शानदार सिंगर शिल्पी राज ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा है. इन दोनों की जोड़ी हमेशा से ही सुपरहिट रही है, और 'कुरुतिया के हुकवा' में भी यह कमाल साफ नजर आ रहा है. गाने को रुद्रांश म्यूजिक जंक्शन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है, जहां रिलीज के कुछ ही घंटों के भीतर इसे हजारों व्यूज मिल चुके हैं और यह तेजी से वायरल हो रहा है.

bollywoodlife.com top news
Also Read

पवन-खेसारी को छोड़िए, इस भोजपुरी सिंगर के गाने को मिले 1 बिलियन व्यूज, Youtube पर बनाया रिकॉर्ड

नीलम गिरी का देसी अंदाज

वीडियो की बात करें तो नीलम गिरी का लुक इस गाने की जान है. वह रंगीन लहंगा-चोली में बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस नजर आ रही हैं. उनके कातिल एक्सप्रेशन और बेहतरीन डांस मूव्स ने गाने को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया है. वहीं, अरविंद अकेला कल्लू अपने कैजुअल लुक और कूल अंदाज में नजर आ रहे हैं. वीडियो में दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी शानदार है कि फैंस इसे बार-बार देखना पसंद कर रहे हैं.

bollywoodlife.com top news
Also Read

Pawan Singh और Kajal Raghwani ने पर्दे पर किया जमकर रोमांस, 3 मिनट 29 सेकंड के इस गाने ने तोड़े सारे रिकॉर्ड

गाने के पर्दे के पीछे की टीम

इस गाने में प्रिंस प्रियदर्शी ने बहुत ही कैची और मजेदार बोल लिखे हैं. वहीं प्रियांशु सिंह का म्यूजिक युवाओं को झूमने पर मजबूर कर रहा है. रौनक राऊत ने वीडियो को बहुत ही शानदार तरीके से फिल्माया है और डांस स्टेप्स काफी यूनिक रखे हैं. पैराडाइज प्रोडक्शन के बैनर तले बने इस वीडियो की एडिटिंग संदीप यादव ने की है, जबकि डीओपी वजीर कला ने विजुअल्स को शानदार बनाया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

bollywoodlife.com top news
Also Read

3 मिनट 20 सेकंड के वीडियो में खेसारी लाल यादव ने पार ही रोमांस की सारी हदें, यूट्यब पर गदर मचा रहा 'कमर में दागी' गाना

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

Tags:

Up Next

bollywoodlife.com top news

Next Story

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: जब तुलसी के पोते को घर से उठाकर थाने ले गई पुलिस, जमकर पड़ी थीं गालियां