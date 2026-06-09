काजल राघवानी को देख फैन्स बोले- 'खेसारी भौजी...', एक्ट्रेस के रिएक्शन का वीडियो हो रहा वायरल

Kajal Raghwani Video: भोजपुरी इंडस्ट्री की चर्चित एक्ट्रेस काजल राघवानी का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दिख रहा है कि फैंस उनकी तरफ देखकर 'खेसारी भौजी' चिल्ला रहे हैं.

काजल राघवानी का वीडियो वायरल हो रहा है.

भोजपुरी इंडस्ट्री के चर्चित सितारे खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) और काजल राघवानी (Kajal Raghwani) की जोड़ी को पसंद किया जाता था. दोनों सितारों का एक साथ हिट मान लिया जाता था. वहीं, अब खेसारी लाल यादव और कालज राघवानी के अफेयर की बातें अक्सर होती रहती हैं. दरअसल, एक समय पर दोनों सितारे एक-दूसरे के प्यार में पड़ गए थे. दिलचस्प बात ये है कि उस समय खेसारी लाल यादव शादीशुदा थे. काफी समय पहले दोनों सितारों का ब्रेकअप हो चुका है और दोनों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं. खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी का रिश्ता भले ही टूट गया है लेकिन फैंस आज भी दोनों को साथ देखना चाहते हैं. इसका सबूत वायरल हो रहे एक वीडियो में दिख रहा है.

काजल राघवानी ने दिया ये रिएक्शन

काजल राघवानी हाल ही में भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग के मैच देखने के लिए पहुंची थीं. इस दौरान उनका एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है. दरअसल, काजल राघवानी जैसे ही मैदान में नजर आईं कि फैंस उन्हें देखकर 'खेसारी भौजी, खेसारी भौजी...' चिल्लाने लगे. काजल राघवानी ने फैंस की तरफ देखा और हंसने लगीं. इससे पता चलता है कि उन्हें फैंस की बात का बुरा नहीं लगा. काजल राघवानी के रिएक्शन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. भोजपुरी एक्ट्रेस का वीडियो सामने आने के बाद लोग कमेंट कर रहे हैं. वीडियो पर अधिकतर लोगों ने कमेंट किया है कि प्यार छिपाए नहीं छिपता है.

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काजल राघवनी को लेकर खेसारी लाल यादव ने कही थी ये बात

बताते चलें कि काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव का ब्रेकअप होने के बाद दोनों ने एक-दूसरे आरोप लगाए थे. खेसारी लाल यादव ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान काजल राघवानी को लेकर बात की है. उन्होंने कहा, 'उस समय वो मेरे लिए सही थीं तो आज भी सही हैं. इंसान को प्यार हो जाता है. मैं तो ये कहूंगा कि मर्द का प्यार नहीं आदत हो जाती है. जब प्यार में हो तो बेबी-सोना और ब्रेकअप के बाद सब गलत बताते हैं.' काजल राघवनी और खेसारी लाल यादव के चर्चित गानों की बात करें तो दोनों ने 'धुकर धुकर', 'जबल जलब बानी', 'तकिया के साइड करा', 'लागेलु होरहा के चना' जैसे हिट गानों में साथ में काम किया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.