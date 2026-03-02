Holi 2026: इन भोजपुरी गानों के बिना अधूरा है होली का हुड़दंग! पार्टी में लगा देंगे चार चांद, आज ही प्लेलिस्ट में करें शामिल

Holi 2026 Song: होली का त्योहार दस्तक दे चुका है. गली मोहल्लों से लेकर ऑफिस तक में होली पार्टी की तैयारियां शुरू हो चुकी है. लेकिन अगर पार्टी में असली रंग जमाना है, तो पार्टी में इन भोजपुरी गानों को शामिल करना न भूलें.

Holi 2026 Bhojpuri Song: रंगों की फुहार और गुजियां की मिठास से भरा रंगों का त्योहार होली दस्तक दे चुका है. हर तरफ होली पार्टी (Holi Party) की तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो चुकी हैं. उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक और दिल्ली के फ्लैट्स से लेकर मुंबई की सोसायटियों तक हर तरफ इसकी रौनक देखने को मिल रही है. लेकिन इस पार्टी में रंग तब तक नहीं जमता जब तक अक्षरा सिंह (Akshara Singh) के 'देसी' ठुमके और रितेश पांडे (Ritesh Pandey) की सुरीली तान न हो. अगर आप भी अपनी होली पार्टी (Holi Party Song 2026) में चार चांद लगाना चाहते हैं, तो भोजपुरी के इन गानों को अपनी प्लेलिस्ट में जरूर शामिल करें.

Khesari Lal Yadav का नया गाना कर रहा ट्रेंड

होली का मौका हो और भोजपुरी गानों की बात हो तो खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) का नाम सबसे पहले जुबान पर आता है, क्योंकि उनके गानों के बिना होली पार्टी का जश्न अधूरा माना जाता है. वहीं खेसारी भी अपने फैंस को निराश नहीं करते हैं. हर बार की तरह ही इस बार भी सुपरस्टार ने होली के मौके पर अपना नया गाना 'होली परल बा 4 के' रिलीज किया है. ये गाना यूट्यूब पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है.

पवन सिंह का लेटेस्ट होली सॉन्ग

इस लिस्ट में भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले एक्टर पवन सिंह का गाना भी शामिल है. इस साल उन्होंने भी अपने फैंस को होली सॉन्ग का तोहफा दिया है. हाल ही में उनका गाना 'सतरंगी सलवारवा' रिलीज हुआ है, जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं. इसमें वे अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड महिमा सिंह के साथ नजर आए हैं.

अक्षरा सिंह का होली पर फैंस को खास तोहफा

भोजपुरी इंडस्ट्री में एक्टिंग के साथ-साथ सिंगिंग के लिए भी मशहूर अक्षरा सिंह भी इस बार होली पर अपने फैंस के लिए गाना लेकर आई हैं. हाल ही में एक्ट्रेस का नया गाना 'होली पे चले गोली' रिलीज हुआ है, जो आपके होली सेलिब्रेशन में चार चांद लगा देगा.

तेजी से ट्रेंड कर रहा खेसारी का ये गाना

भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और सिंगर खेसारी लाल यादव का सुपरहिट गाना 'गाल रंगेला' भी होली के मौके पर जमकर वायरल होता है. वहीं, इस बार भी ये गाना काफी ट्रेंड कर रहा है.

इन गानों को होली प्लेलिस्ट में करें शामिल

रवि लाल यादव और शिल्पी राज की आवाज में होली का गाना 'लखैरन के टोली' भी इस मौके पर जमकर वायरल होता है और खूब सुना जाता है. अगर आप भी अपनी होली पार्टी के जश्न में आग लगाना चाहते हैं. तो इसे जरूर शामिल करें. इसके अलावा 'लाल घाघरा', 'होलिया में गर्दा होई', 'फगुनवा में रस बरसे' और 'होली में ला ललका पाउडर' जैसे गाने भी आप अपनी प्लेलिस्ट में जोड़ सकते हैं.

