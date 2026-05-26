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Ghis Ghis Ghis गाने में Akshay Kumar संग काम करने पर क्या बोलीं अक्षरा सिंह? बताया कैसा था सेट का माहौल और एक्सपीरियंस

Welcome To The Jungle: भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह इन दिनों अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के गाने 'घिस घिस घिस' को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच एक्ट्रेस ने एक्टर संग अपने काम का एक्सपीरियंस और सेट के माहौल के बारे में खुलकर बात की.

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By: Sadhna Mishra | Published: May 26, 2026 3:05 PM IST
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कैसा रहा अक्षरा सिंह का अक्षय कुमार संग काम करने का एक्सपीरियंस?

Akshara Singh Experience Working With Akshay Kumar: अहमद खान के डायरेक्शन में बन रही कॉमेडी एक्शन मूवी 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome To The Jungle) ट्रेलर रिलीज के बाद से ही चर्चा में बनी हुई है. इस बीच फिल्म का एक गाना सोशल मीडिया पर गदर काट रहा है, जिसमें भोजपुरी एक्ट्रेस और सिंगर अक्षरा सिंह (Akshara Singh) अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के साथ रोमांटिक और एनर्जेटिक डांस मूव्स दिखाती नजर आ रही हैं. 'वेलकम टू द जंगल' का ये गाना 'घिस घिस घिस' (Ghis Ghis Ghis) है, जो 25 मई 2026 को यूट्यूब पर रिलीज किया गया है और इसने आते ही इंटरनेट पर धमाल मचा दिया है. इसी बीच अक्षरा सिंह ने इस गाने में अक्षय कुमार संग परफॉर्म करने और उनके साथ काम करने का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है.

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इंटरनेट पर बवाल काट रहा अक्षय और अक्षरा सिंह का गाना

अक्षय कुमार और अक्षरा सिंह स्टारर इस गाने में बॉलीवुड के ग्लैमर के साथ भोजपुरी का जबरदस्त देसी तड़का देखने को मिल रहा है. दोनों ही सितारे भोजपुरी स्टाइल को बखूबी दर्शाते नजर आ रहे हैं. इस गाने को राइटर अभिनव शेखर ने लिखा है और इस आवाज सिंगर विक्रम मोनट्रोज और सुप्रिया पाठक ने दी है. ये एक धमाकेदार पार्टी और डांस ओरिएंटेड आइटम नंबर है, जो रिलीज के बाद से ही सोशल मीडिया पर बवाल काट रहा है. इसी बीच अक्षरा सिंह ने न्यूज एजेंसी IANS से खास बातचीत की जिसमें उन्होंने 'घिस घिस घिस' की शूटिंग के दौरान के कई मजेदार किस्से और अक्षय संग काम करने का एक्सपीरियंस शेयर किया.

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'मैंने कभी नहीं सोचा था...'

न्यूज एजेंसी से बात करते हुए अक्षरा सिह ने कहा, 'मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती हूं कि मुझे अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला. यह मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा है. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अक्षय सर के साथ काम करने का मौका मिलेगा. सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि, मैं अपनी भोजपुरी भाषा और संस्कृति को इतने बड़े स्तर पर पेश कर पाई.'

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अक्षय कुमार संग कैसा रहा अक्षरा सिंह का एक्सपीरियंस?

एक्ट्रेस ने आगे शूटिंग के दौरान की बातें शेयर की और बताया कि, अक्षय कुमार ने सेट पर उन्हें न सिर्फ काफी सपोर्ट किया बल्कि, उन्होंने माहौल काफी ज्यादा सहज बना दिया था, जिससे वो खुलकर डांस और एक्सप्रेशन दे सकीं. अक्षरा ने बताया कि, 'अक्षय कुमार भोजपुरी भाषा को समझने में काफी इंट्रेस्ट दिखा रहे थे. उन्होंने भोजपुरी लाइन का प्रंसिएशन और उसका मतलब भी पूछा. हालांकि, गाने की शूटिंग के समय अक्षय कुमार को तेज बुखार था, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन जैसे ही गाना शुरू होता था, उनकी एनर्जी देखने लायक होती थी. स्टेप्स और एक्सप्रेशन को लेकर अक्षय की एक्साइटमेंट काफी इंस्पायरिंग रही.'

क्या है 'घिस घिस घिस' गाने की कहानी?

आपको बता दें कि, 25 मई 2026 को रिलीज हुए इस गाने में अक्षय कुमार और अक्षरा सिंह की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री फैंस को काफी पसंद आ रही है. गाने में अक्षय को एक फ्लॉप भोजपुरी एक्टर के किरदार में दिखाया गया है. वहीं इस गाने के आउट होने के बाद भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर गाने का क्लिप शेयर करते हुए अक्षय संग अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं. उन्होंने लिखा, 'चेतावनी! ई गाना सुनके अगर आप नाचने लग जाएं… त हमरा पर इल्जाम मत लगाइएगा.'

अक्षय और अक्षरा का गाना 'घिस घिस घिस' यूट्यूब चैनल टाइम्स म्यूजिक पर अपलोड किया गया है, जिसे अब तक
6,523,326 व्यूज मिल चुके हैं और ये आंकड़े हर मिनट बढ़ते जा रहे हैं.

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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