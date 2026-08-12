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Bhojpuri Bawaal: 'राजा जी के दिलवा' पर जन्नत जुबैर के कातिलाना ठुमके देख फैंस हुए दीवाने, पवन सिंह संग जोड़ी ने लूटी महफिल

'भोजपुरी बवाल' में भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने के साथ जन्नत जुबैर नजर आईं. जहां दोनों ने उनके गाने 'राजा जी के दिलवा' पर शानदार डांस किया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं.

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By: Shreya Pandey | Published: August 12, 2026 8:10 AM IST
Bhojpuri Bawaal: 'राजा जी के दिलवा' पर जन्नत जुबैर के कातिलाना ठुमके देख फैंस हुए दीवाने, पवन सिंह संग जोड़ी ने लूटी महफिल

जन्नत जुबैर के कातिलाना ठुमके देख फैंस हुए दीवाने

भोजपुरी सिनेमा के पावरस्टार पवन सिंह इन दिनों अपने किसी नए गाने की वजह से नहीं, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर किए गए एक खुलासे के कारण चर्चा का विषय बने हुए हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक एंटरटेनमेंट चैट शो 'भोजपुरी बवाल' का प्रोमो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मशहूर एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर जन्नत जुबैर खास मेहमान के रूप में नजर आ रही हैं. इस शो के दौरान जन्नत ने न केवल भोजपुरी कलाकारों के साथ मजेदार बातचीत की, बल्कि पवन सिंह के साथ जमकर ठुमके भी लगाए, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है.

पवन सिंह ने बयां किया दिल का दर्द

शो के दौरान मस्ती-मजाक के बीच जन्नत जुबैर ने भोजपुरी इंडस्ट्री के सितारों की पर्सनल लाइफ और उनके दिलों के हाल जानने की कोशिश की. इसी सिलसिले में जब बात प्यार और दिल के मामलों की आई, तो पवन सिंह ने अपनी जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा किस्सा शेयर किया जिसने सबको हैरान कर दिया.

पवन सिंह ने खुलकर बात करते हुए कहा, ‘मुझे किसी को आई लव यू बोलने में कम से कम डेढ़ साल का वक्त लगा था, और कमाल की बात तो यह है कि वह प्यार बाद में खत्म भी हो गया. मैंने जिसे भी शिद्दत से चाहा, वह आखिर में मुझे मिल नहीं पाया.’

पवन सिंह के मुंह से इस तरह का दर्द भरा और बेबाक बयान सुनकर वहां मौजूद जन्नत जुबैर हैरान रह गईं. उनकी खुली की खुली आंखें और एक्सप्रेशन कैमरे में कैद हो गए, जो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं. फैंस इस बात पर तरह-तरह की रिएक्शन दे रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर अपनी फिल्मों और गानों से महफिल लूटने वाले पवन सिंह को अपनी निजी जिंदगी के पन्नों को इस तरह खोलते हुए बहुत कम ही देखा गया है.

जन्नत और पवन की सिजलिंग केमिस्ट्री

इस शो में जन्नत जुबैर और पवन सिंह की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री धमाकेदार रही. शो के दौरान दोनों ने पवन सिंह के सुपरहिट गाने 'राजा जी के दिलवा' पर एक धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस दी.

जन्नत जुबैर के शानदार मूव्स और पवन सिंह का देसी स्वैग जब आपस में मिला, तो स्क्रीन पर आग लग गई. दोनों की यह अनोखी जोड़ी फैंस को इतनी पसंद आ रही है कि इस डांस के क्लिप्स और तस्वीरें इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब तक हर जगह ट्रेंड कर रहे हैं. 'भोजपुरी बवाल' जैसे शो में इस तरह के खुलासे और धमाकेदार परफॉर्मेंस ने दर्शकों का क्रेज को दोगुना कर दिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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