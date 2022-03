‘Jija Ji Ke Lungi’ Song Out Now: कई डांस नंबर्स के बाद भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरि (Neelam Giri) ने होली स्पेशल सॉन्ग 'जीजा जी के लुंगी' (Jija Ji Ke Lungi) के साथ यूट्यूब पर तहलका मचा दिया है। एक्ट्रेस ने वीडियो में अपने अद्भुत डांस मूव्स से दर्शकों को प्रभावित किया। इस गाने पर यूट्यूब पर 5 लाख से व्यूज मिल आ चुके हैं। गाना इंटरनेट पर वायरल होता दिखाई दे रहा है। 'जीजा जी के लुंगी' को शिल्पी राज ने गाया है जबकि इसे विजय चौहान ने लिखा है और संगीत आर्य शर्मा ने दिया है। वैसे आपको ये गाना कैसा लगा? इस बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए भी दे सकते हैं। यहां देखें गाने का वीडियो: Also Read - Dala Rang Choli Mein: Shilpi raj और Samar Singh का ये गाना आपको होली से पहले मस्त कर देगा!