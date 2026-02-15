एलिमनी की डिमांड... Pawan Singh के खिलाफ ज्योति सिंह के सपोर्ट में उतरीं Akshara Singh, बोलीं- 100 करोड़ मांगे..

Akshara Singh On Pawan Singh Jyoti Singh: पवन सिंह और ज्योति सिंह के विवाद में एक बार फिर अक्षरा सिंह का बयान आया है. अक्षर ासिंह ने

Akshara Singh On Pawan Singh Jyoti Singh: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की निजी जिंदगी काफी विवादों में है. कहा जा रहा है कि पवन सिंह ने तीसरी शादी कर ली है लेकिन इस बीच उनका दूसरी पत्नी ज्योति सिंह संग तलाक का केस चल रहा है. ज्योति ने पति पवन के खिलाफ काफी बातें कहीं और उन्होंने अपने पति पवन से एलिमनी की डिमांड की, जिस पर अब पवन सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड अक्षरा सिंह का बयान सामने आया है. अक्षरा ने पवन सिंह के खिलाफ जाकर ज्योति सिंह का सपोर्ट किया है और एलिमनी की डिमांड पर अपना रिएक्शन दिया है.

ज्योति सिंह के सपोर्ट में क्या बोलीं अक्षरा सिंह?

हाल ही में अक्षरा सिंह (Akshara Singh) ने एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने खुलकर पवन सिंह और ज्योति सिंह के विवाद पर अपनी राय रखी है और कहा है कि समाज को तलाकशुदा महिलाओं को बिना किसी सीमा के गुजारा भत्ता दिलाने में मदद करनी चाहिए. एक्ट्रेस ने कहा कि जब भी कोई लड़की शादी करती है और किसी के साथ जाती है तो यह उसकी जिम्मेदारी बनती है. साथ ही, उसे एलिमनी लेने का अधिकार भी पूरा है और उसे यर पूरी तरह से मिलना भी चाहिएय चाहे वह 10 करोड़ रुपये, 20 करोड़ रुपये या फिर 100 करोड़ रुपये ही मांगे. यह शायद काफी नहीं होता, उसे गुजारा भत्ता जरूर मिलना चाहिए. अक्षरा सिंह का ये बयान काफी वायरल हो रहा है.

ज्योति सिंह की पवन सिंह से डिमांड

बता दें कि ज्योति सिंह ने पवन सिंह से तलाक के चल रहे मुकदमे में एलिमनी और आर्थिक सहायता की औपचारिक रूप से मांग की है. ज्योति ने अपनी याचिका में कहा कि दोनों पक्षों की आय, सामाजिक स्थिति और कमाने की क्षमता में अंतर के कारण वह भारतीय वैवाहिक कानून के तहत गुजारा भत्ता पाने की कानूनी रूप से हकदार है. अदालती दस्तावेजों के अनुसार, ज्योति सिंह के मुताबिक, उनके पास अपने पति की तरह लाइफस्टाइल बनाए रखने के लिए आय को कोई रास्ता नहीं है. उन्होंने पवन सिंह पर आरोप लगाया है कि ये शादी उनके नियंत्रण से बाहर हुई परिस्थितियों के कारण टूटी है. याद दिला दें कि अदालत में दोनों के विवाद पर कई बार सुनवाई हो चुकी है लेकिन अब तक पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक का विवाद खत्म नहीं हो रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

