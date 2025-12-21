ENG हिन्दी
  • ज्योति सिंह ने पति पवन सिंह के गाने पर शेयर किया वीडियो, लोग ने कहा- 'जिसका फेम...'...

ज्योति सिंह ने पति पवन सिंह के गाने पर शेयर किया वीडियो, लोग ने कहा- 'जिसका फेम...'

Jyoti Singh Video On Pawan Singh Song: ज्योति सिंह ने पति पवन सिंह के भोजपुरी सॉन्ग पर वीडियो शेयर किया. उनके इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स कमेंट कर रहे हैं.

By: Shashikant Mishra  |  Published: December 21, 2025 10:12 PM IST

ज्योति सिंह ने पति पवन सिंह के गाने पर शेयर किया वीडियो, लोग ने कहा- 'जिसका फेम...'

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह (Pawan Singh) लगातार लाइमलाइट में रहते हैं. वह ना सिर्फ भोजपुरी में बल्कि बॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आते हैं. बीत दिनों पवन सिंह को बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के फिनाले पर देखा गया था. इस दौरान उन्होंने गाने पर परफॉर्म भी किया था. कुल मिलाकर पवन सिंह का प्रोफेशनल करियर काफी बढ़िया जा रहा है. वहीं, उनकी निजी जिंदगी में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है. दरअसल, पवन सिंह का पत्नी ज्योति सिंह (Jyoti Singh) के साथ विवाद चल रहा है. इसी बीच ज्योति सिंह ने उनके भोजपुरी गाने पर अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इस पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं.

ज्योति सिंह के वीडियो पर आए जमकर कमेंट

ज्योति सिंह की सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और उनके वीडियोज-फोटोज आते ही वायरल हो जाते हैं. उनको इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. ज्योति सिंह ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वह अपने फोन में बिजी नजर आ रही हैं. इस वीडियो के बैकग्राउंड में उनके पति पवन सिंह का भोजपुरी गाना 'छोटकी ननदी रे' बज रहा है. ज्योति सिंह का ये वीडियो वायरल होते ही लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा है, 'जिसका फेम पाकर नाम कमाई हो उसको ही बदनाम कर रही है.' एक यूजर ने लिखा है, 'पवन सिंह के नाम पर फेमस हुई हैं.' एक यूजर ने लिखा है, 'लगता है कि भैया-भाभी एक होने वाले हैं.' एक यूजर ने लिखा है, 'दोनों के बीच सुलह हो गई है.' इस तरह से उनके वीडियो पर पॉजिटिव और निगेटिव मिक्स रिएक्शन आए हैं.

पवन सिंह का चल रहा है तलाक का केस

बताते चलें कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का काफी समय से विवाद चल रहा है. दोनों एक-दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं. इसके साथ ही पति-पत्नी का विवाद कोर्ट तक पहुंच चुका है और तलाक का केस चल रहा है. बताते चलें कि पवन सिंह की पहली शादी साल 2014 में हुई थी और उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी. पवन सिंह ने दूसरी शादी ज्योति सिंह के साथ साल 2018 में की थी. साल 2022 से दोनों के बीच का विवाद सामने आया है. गौरतलब है कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने बीते बिहार विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ा था और हार गई थीं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

