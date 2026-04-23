Pawan Singh संग तलाक की खबरों के बीच बनारस पहुंचीं ज्योति सिंह, महादेव से मांग लिया कुछ ऐसा, जिसे सुन फैंस हुए भावुक

Jyoti Singh: भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह (Pawan Singh) और उनकी पत्नी ज्योति सिंह (Jyoti Singh) का रिश्ता अक्सर ही सुर्खियों में बना रहता है. हाल ही में खबर आई थी कि दोनों के बीच की अनबन अब तलाक तक पहुंच गई है और कोर्ट में इसकी अर्जी भी दी गई हैं. वहीं अब तलाक की खबरों के बीच ज्योति ने बनारस पहुंचकर बाबा विश्वनाथ (Kashi Vishwanath) के दर्शन किए और उनके सामने अपनी एक ऐसी इच्छा रखी, जिसे सुनकर उनके फैंस भी भावुक हो गए.
तलाक की खबरों के बीच बनारस पहुंची ज्योति
दरअसल, ज्योति सिंह हाल ही में अपने बहनों के साथ काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन के लिए बनारस पहुंचीं थी, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने लेटेस्ट व्लॉग में दी और वीडियो में उन्हें बनारस घूमते हुए भी देखा जा सकता है. इस दौरान ही वो अपनी वो मन्नत फैंस को बताती हैं, जो वो बाबा से मांगने के लिए बनारस पहुंची थी.
ज्योति सिंह ने महादेव से मांगी ये मन्नत
अपने व्लॉग में ज्योति कहते हुए नजर आ रही हैं कि, 'मैं महादेव की भक्त हूं और अक्सर बनारस आती हूं. यहां आना बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति देता है. मैंने मन्नत मांगी है, लेकिन वो मैं अभी आपको नहीं बता सकती.' हालांकि, उन्होंने अपनी मन्नत को लेकर अपने चाहने वालों को इशारा जरूर दिया है. वीडियो में वो अपने भांजे को गोद में उठाते हुए कहती हैं कि वो मन्नत एक बच्चे की है. वो आगे कहती हैं कि, 'आप वो मन्नत इसके रूप में देख सकते हैं. बाकी जब पूरी होगी तो मैं जरूर बताऊंगी.'
शादी पर ये क्या बोल गईं ज्योति सिंह
वहीं वो व्लॉग में अपनी बहनों की शादी और उनके रिश्तें संग भी काफी कुछ शेयर करती दिखाई दीं. ज्योति व्लॉग के लास्ट में कहा कि, 'मेरा तो पता नहीं क्या होने वाला है. मेरी शादी का क्या होगा क्या नहीं और तुम दोनों भी कहती हो कि, शादी नहीं करनी है, तो अगर भविष्य में कभी बात बनी तो हम भी फ्रेंड्स सीरीज की तरह एक घर लेकर साथ में रहेंगे और खूब मस्ती करेंगे.'
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आपको बता दें कि, पवन सिंह ने पहली पत्नी के निधन के बाद ज्योति सिंह से दूसरी शादी की थी, लेकिन दोनों के रिश्ते में कुछ समय बाद से ही अनबन की खबरें आने लगी और अब बात तलाक तक पहुंच चुकी है. हाल ही में दोनों का रिश्ता कोर्ट तक पहुंचा है, जहां तलाक का केस चल रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…
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