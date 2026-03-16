खेसारी की बाहों में काजल राघवानी का जबरदस्त रोमांस, इस रोमांटिक गाने को देख फैंस के छूटे पसीने...

खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की जोड़ी भोजपुरी इंडस्ट्री की हिट जोड़ी थी, अब भले ही ये दोनों साथ काम नहीं करते हैं लेकिन आज भी इनके गाने बहुत वायरल होते हैं. आज हम आपको इनके एक शानदार गाने के बारे में बता रहें हैं.

भोजपुरी गानों की जब भी बात होती है, तो खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की जोड़ी का नाम सबसे पहले आता है. इन दोनों का एक पुराना गाना 'सुताल तनी कोरा में' आजकल फिर से इंटरनेट पर छाया हुआ है. इस गाने की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे अब तक 26 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं. यह कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, जो यह बताता है कि आज भी लोग इस जोड़ी को कितना पसंद करते हैं. इस गाने में आपको वह सब कुछ मिलेगा जो एक सुपरहिट भोजपुरी गाने में होना चाहिए. मस्ती, रोमांस और प्यारी सी नोक-झोंक वाला गाना डांस के लिए भी परफेक्ट है.

गाने की मजेदार कहानी

गाने की कहानी बहुत ही मजेदार तरीके से शुरू होती है. वीडियो में दिखाया गया है कि खेसारी सोफे पर आराम से सो रहे होते हैं, तभी काजल की एंट्री होती है. काजल बड़े प्यार से खेसारी की गोद में सोने की कोशिश करती हैं, लेकिन खेसारी उन्हें खुद से दूर हटा देते हैं. इसके बाद शुरू होता है दोनों के बीच असली ड्रामा. काजल उन्हें मनाने के लिए कभी उनके पीछे भागती हैं, तो कभी अपने जबरदस्त डांस से उन्हें लुभाने की कोशिश करती हैं. खेसारी का बार-बार उनसे पीछा छुड़ाना और काजल का उन्हें बार-बार परेशान करना दर्शकों को खूब हंसाता है.

खेसारी और काजल ने गाया है गाना

अक्सर भोजपुरी गानों पर यह आरोप लगता है कि उनमें अश्लीलता ज्यादा होती है, लेकिन 'सुताल तनी कोरा में' इन सब से बिल्कुल अलग है. इस गाने में कहीं भी फूहड़पन या घटिया बोल नहीं हैं. यही वजह है कि इसे हर उम्र के लोग पसंद करते हैं. दिलचस्प बात यह है कि इस गाने को किसी और ने नहीं, बल्कि खुद खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी ने अपनी आवाज दी है. इन दोनों की आवाज और स्क्रीन पर दिख रही उनकी केमिस्ट्री ने इस गाने को एक यादगार एल्बम बना दिया है.

आज भी लोग इस गाने को कर रहें पसंद

इस गाने की सफलता के पीछे एक पूरी टीम की मेहनत है. इसे प्यारे लाल कवि जी, आजाद सिंह और श्याम देहाती जैसे दिग्गज लेखकों ने लिखा है और संगीत आशीष वर्मा ने दिया है. महेश आचार्य के डायरेक्शन में बना यह गाना 'इश्तर भोजपुरी' चैनल पर आज भी धूम मचा रहा है. अगर आपने अभी तक यह गाना नहीं देखा है, तो यकीन मानिए आप भोजपुरी सिनेमा का एक बेहतरीन गाना मिस कर रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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