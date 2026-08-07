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Bhojpuri Bawaal: ‘क्या कर रहे थे दोनों अंदर?’ काजल राघवानी ने निरहुआ और आम्रपाली दुबे के वैनिटी वैन वाले किस्से की खोली पोल

भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर निरहुआ और आम्रपाली दुबे पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने दावा किया कि शूटिंग के दौरान दोनों घंटों वैनिटी वैन में बंद रहते थे.

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By: Shreya Pandey | Published: August 7, 2026 4:04 PM IST
Bhojpuri Bawaal: ‘क्या कर रहे थे दोनों अंदर?’ काजल राघवानी ने निरहुआ और आम्रपाली दुबे के वैनिटी वैन वाले किस्से की खोली पोल

निरहुआ और आम्रपाली दुबे का वैनिटी वैन वाला किस्सा

भोजपुरी सिनेमा जगत में इस समय विवादों का बाजार बेहद गर्म है. शो ‘भोजपुरी बवाल’ और सोशल मीडिया के जरिए लगातार सनसनीखेज खुलासे कर रही एक्ट्रेस काजल राघवानी ने एक बार फिर ऐसा बम फोड़ा है, जिससे पूरी इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया है. इस बार उनके निशाने पर इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार दिनेश लाल यादव यानी ‘निरहुआ’ और उनकी खास दोस्त कही जाने वाली एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे आ गए हैं. काजल ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर इन दोनों कलाकारों के रिश्तों और शूटिंग सेट पर उनके बर्ताव को लेकर कई ऐसे बड़े दावे किए हैं, जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान रह गया है.

वैनिटी वैन में क्या कर रहे थे निरहुआ और आम्रपाली?

अपने लाइव सेशन के दौरान काजल राघवानी ने शूटिंग सेट से जुड़ा एक पुराना और बेहद दिलचस्प किस्सा शेयर किया. उन्होंने दावा किया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे अक्सर वैनिटी वैन के अंदर घंटो तक बंद रहते थे. काजल ने तीखे लहजे में सवाल उठाते हुए कहा कि जब क्रू मेंबर्स या अन्य लोग उन्हें बुलाने जाते थे, तो वे बाहर नहीं आते थे. हालात तब और ज्यादा असहज हो जाते थे जब एक के बाद एक कई लोगों को भेजने के बावजूद वे बाहर नहीं आए, और डायरेक्टर को खुद चलकर उन्हें वैनिटी वैन से बाहर लाने के लिए जाना पड़ा था.

काजल ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जब सेट पर बाकी तमाम कलाकार और वह खुद घंटो से शॉट के लिए इंतजार कर रहे होते थे, तब ये दोनों अंदर क्या कर रहे थे? उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है.

दिनेश और आम्रपाली के रिश्ते पर उठाए सवाल

काजल ने आगे बढ़कर दोनों के रोमांटिक रिश्तों पर भी खुलकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में अक्सर ऐसी चर्चाएं होती रहती हैं कि दिनेश जी सिर्फ आम्रपाली को ही प्राथमिकता देते हैं और कई बार निर्माताओं को मजबूरी में उन्हें फिल्मों में कास्ट करना पड़ता है. इसके अलावा, काजल ने दिनेश लाल यादव के उस पुराने वायरल इंटरव्यू का भी जिक्र किया जिसमें एक्टर ने यह कहा था कि उनकी शादी जबरदस्ती हुई थी और वह अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते हैं.

इस बयान की ओर इशारा करते हुए काजल ने तंज कसा कि क्या निरहुआ का वह बयान आम्रपाली के दबाव या डर की वजह से आया था? उन्होंने यह भी जोड़ा कि भले ही ये दोनों कलाकार हमेशा से अपने रिश्ते को सिर्फ एक अच्छी दोस्ती का नाम देते आए हों, लेकिन सेट पर उनकी नजदीकियां और ऐसे विवादित किस्से कुछ और ही कहानी बयां करते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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