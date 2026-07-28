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Bhojpuri Bawaal: आम्रपाली दुबे के चक्कर में गाने से बाहर होने पर छलका काजल राघवानी का दर्द, निरहुआ की एंट्री से गरमाया मामला

भोजपुरी के पहले रिएलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' के प्रोमो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. शो में काजल राघवानी ने आरोप लगाया कि आम्रपाली और निरहुआ के कारण उन्हें एक गाने से निकाल दिया गया था.

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By: Shreya Pandey | Published: July 28, 2026 10:34 AM IST
Bhojpuri Bawaal: आम्रपाली दुबे के चक्कर में गाने से बाहर होने पर छलका काजल राघवानी का दर्द, निरहुआ की एंट्री से गरमाया मामला

काजल राघवानी का दर्द

भोजपुरी सिनेमा के गलियारों में इन दिनों एक नए रिएलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' को लेकर जबरदस्त चर्चाएं छाई हुई हैं. यह शो अभी टेलीकास्ट भी नहीं हुआ है, लेकिन इसके ताबड़तोड़ सामने आ रहे प्रोमो ने सोशल मीडिया पर पहले ही कोहराम मचा रखा है. शो के हर एक नए वीडियो में कलाकारों के बीच की तल्खी और आपसी विवाद खुलकर सामने आ रहे हैं, जिसने फैंस की क्रेज को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है. वहीं आम्रपाली दुबे और काजल राघवानी के बीच की कोल्ड वॉर अब खुलकर आमने-सामने के झगड़े में बदलती दिख रही है, जिसमें अब सुपरस्टार दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' की एंट्री ने आग में घी डालने का काम किया है.

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काजल राघवानी का गंभीर आरोप

सामने आए नए प्रोमो में काजल राघवानी, अभिनेत्री रानी चटर्जी के साथ बातचीत करते हुए अपने पुराने जख्मों को कुरेदती नजर आती हैं. काजल बेहद भावुक और गुस्से में यह दावा करती हैं कि सुपरहिट फिल्म 'आशिक आवारा' के मशहूर गाने ‘जाड़ के जुगाड़ करके जाए राजा’ के लिए पहले उन्हीं से बात की गई थी. उन्हें बाकायदा यह ऑफर दिया गया था कि यह गाना दिनेश लाल यादव के साथ उनके ऊपर फिल्माया जाएगा. लेकिन बाद में अचानक से बिना किसी स्पष्ट वजह के यह पूरा गाना काजल से छीनकर आम्रपाली दुबे को दे दिया गया. जब रानी चटर्जी ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने इसके खिलाफ प्रोड्यूसर से बात नहीं की थी, तो काजल ने तंज कसते हुए कहा कि सेट पर या इंडस्ट्री में हीरो यानी दिनेश लाल यादव के सामने किसकी हिम्मत है जो अपनी बात मनवा सके?

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आम्रपाली और निरहुआ का पलटवार

इस पूरे ड्रामे के दूसरे पहलू में आम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव का रिएक्शन भी दिखाया जाता है. वीडियो कॉल पर बात करते हुए आम्रपाली, काजल राघवानी के इन आरोपों पर कड़ी आपत्ति जताती हैं. वह काजल को उनके अतीत की याद दिलाते हुए कहती हैं कि जब वह खुद लगातार खेसारी लाल यादव के साथ काम कर रही थीं, तब भी इंडस्ट्री में कई तरह की बातें बनती थीं, लेकिन क्या कभी उन्होंने किसी को किसी प्रोजेक्ट से बाहर निकाला था?

मामला तब और गंभीर हो गया जब काजल राघवानी ने यह कहकर अपनी बात रखी कि आम्रपाली को इंडस्ट्री में दिनेश लाल यादव का मजबूत सपोर्ट और सुरक्षा कवच मिला हुआ है, जबकि वह इस इंडस्ट्री में बिल्कुल अकेली हैं और उनके साथ कोई बड़ा स्टार या राजनीतिक ताकत खड़ी नहीं है. काजल के इस बयान पर जब दिनेश लाल यादव से रिएक्शन लिया गया, तो उन्होंने बहुत बेबाकी से जवाब देते हुए कहा कि अगर वह यह दावा करती हैं कि उन्हें फिल्मों या गानों से निकाला गया है, तो उन्हें यह भी मान लेना चाहिए कि वह इसी बर्ताव के लायक हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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