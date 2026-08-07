Bhojpuri Bawaal: पवन सिंह पर भड़कीं काजल राघवानी, फिल्म में जबरन किसिंग सीन थोपने का लगाया गंभीर आरोप

भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी ने 'भोजपुरी बवाल' शो में सनसनीखेज खुलासे करते हुए पवन सिंह पर जबरन किसिंग सीन थोपने का गंभीर आरोप लगाया है, जिससे पूरी इंडस्ट्री में भारी बवाल मच गया है.

पवन सिंह पर भड़कीं काजल राघवानी

भोजपुरी सिनेमा जगत में इन दिनों भूचाल सा आ गया है, और इस पूरे बवाल में कोई और नहीं बल्कि एक्ट्रेस काजल राघवानी हैं. काजल ने इन दिनों अपनी बेबाक और विस्फोटक बयानबाजी से सोशल मीडिया से लेकर गलियारों तक हलचल मचा रखी है. वह एक लोकप्रिय डिजिटल शो ‘भोजपुरी बवाल’ में खुलकर एक-एक करके इंडस्ट्री के तमाम बड़े सितारों की पोल खोलती हुई नजर आ रही हैं. इससे पहले वह खेसारी लाल यादव और आम्रपाली दुबे को लेकर कई खुलासे कर चुकी हैं, लेकिन इस बार उनके निशाने पर सीधे तौर पर ‘पावर स्टार’ पवन सिंह आए हैं, जिनके खुलासे ने पूरे इंडस्ट्री को सकते में डाल दिया है.

पवन सिंह पर लगे गंभीर आरोप

‘भोजपुरी बवाल’ के हाल ही में सामने आए नए और धमाकेदार प्रोमो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. इस वीडियो में काजल राघवानी बेहद गुस्से और आक्रामक अंदाज में भोजपुरी के दिग्गजों पर बरसती दिख रही हैं. पवन सिंह के बारे में बात करते हुए काजल ने एक बेहद शॉकिंग दावा किया है. उन्होंने खुलकर कहा कि पवन सिंह के साथ शूटिंग के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ था जहां उनके ऊपर जबरन किसिंग सीन फिल्माया गया था. काजल के अनुसार, जब उन्होंने इस बात का विरोध किया और ऐसा करने से मना किया, तो पवन सिंह सेट छोड़कर ही चले गए थे.

काजल ने अपनी भड़ास निकालते हुए यह भी जोड़ा कि उन्होंने हमेशा से इंडस्ट्री के हर कलाकार की इज्जत और कद्र की है, लेकिन उन्हें अब ऐसा महसूस होता है कि यहां कोई भी इंसान इज्जत के काबिल नहीं है.

आम्रपाली दुबे पर भी साधा निशाना

पवन सिंह के साथ काजल राघवानी ने शो के दौरान आम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव को भी अपनी तीखी आलोचना का शिकार बनाया. उन्होंने सीधे तौर पर इल्जाम लगाया कि आम्रपाली जी के इशारे पर और दिनेश जी के चलते उन्हें कई प्रोजेक्ट्स और काम से बाहर का रास्ता दिखाया गया था, और यह बात उनके दिल को हमेशा चुभती रहेगी. काजल ने तंज कसते हुए यह भी कहा कि जिन लोगों को खुद ठीक से अपनी इंडस्ट्री चलानी नहीं आती, वे देश चलाने की बात करते हैं.

काजल राघवानी के इन बयानों के बाद से पर्दे के पीछे की कोल्ड वॉर अब खुलकर सामने आ गई है. आम्रपाली दुबे और काजल के बीच चल रही अनबन अब केवल सेट की खबरें तक सीमित नहीं रही, बल्कि रियल लाइफ में भी इनके रिश्ते पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं. काजल के इन सनसनीखेज खुलासों ने यह साबित कर दिया है कि भोजपुरी गलियारों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.