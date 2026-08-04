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Bhojpuri Bawaal: ‘हम दोनों एक ही हैं…’ आम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव के रिश्ते की सच्चाई आई सामने, काजल राघवानी ने किया खुलासा

Bhojpuri Bawaal: 'भोजपुरी बवाल' के दूसरे एपिसोड में काजल राघवानी ने आम्रपाली दुबे और निरहुआ के रिश्ते पर चौंकाने वाले खुलासे किए. काजल ने बताया कि आम्रपाली ने खुद ही अपने और निरहुआ के रिश्ते के बारे में बताया था. 

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By: Shreya Pandey | Published: August 4, 2026 7:37 AM IST
Bhojpuri Bawaal: ‘हम दोनों एक ही हैं…’ आम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव के रिश्ते की सच्चाई आई सामने, काजल राघवानी ने किया खुलासा

काजल राघवानी का आम्रपाली दुबे पर बड़ा तंज

जियो हॉटस्टार पर टेलिकास्ट होने वाले रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' का दूसरा एपिसोड जैसे ही ऑन-एयर हुआ, वैसे ही भोजपुरी फिल्म जगत में भूचाल आ गया. शो के शुरुआत में भले ही माहौल शांत लग रहा हो, लेकिन जैसे-जैसे बातचीत आगे बढ़ी, एक्ट्रेसेस ने एक के बाद एक ऐसे गहरे राज खोले और गंभीर आरोप लगाए कि देखने वाले दंग रह गए. इस बार काजल राघवानी और रानी चटर्जी ने इंडस्ट्री के बड़े-बड़े सुपरस्टार्स के नकाब उतारते हुए कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं.

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आम्रपाली दुबे पर काजल का बड़ा हमला

विवादों का सिलसिला तब और गहरा गया जब काजल राघवानी ने एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे पर सीधा निशाना साधा. काजल ने आरोप लगाया कि आम्रपाली इस बात का पूरा ध्यान रखती थीं कि दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' किसी और एक्ट्रेस के साथ स्क्रीन शेयर न करें. अपने पुराने मोमेंट को शेयर करते हुए काजल ने बताया कि जब उन्होंने फिल्म 'आशिक आवारा' में निरहुआ के साथ काम किया था, तो फिल्म के एक सुहागरात वाले गाने की शूटिंग के दौरान सेट पर आम्रपाली भी मौजूद थीं.

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अकेले कैसे फील दूंगी?

काजल ने उस वाकये को याद करते हुए कहा कि सेट पर आम्रपाली की मौजूदगी की वजह से दिनेश जी थोड़े असहज महसूस कर रहे थे. स्थिति ऐसी बन गई कि निर्देशक को बीच में आकर टोकना पड़ा कि गाने में रोमांस और एक्सप्रेशन की कमी है और वह फीलिंग नहीं आ रही है. इस पर तंज कसते हुए काजल ने डायरेक्टर से कहा था, "अरे मैं अकेले कैसे फीलिंग ला सकती हूं? जब तक वो मुझे पकड़ेंगे नहीं, खींचेंगे नहीं, तब तक मैं अकेले रोमांस की फीलिंग कैसे दे सकती हूं?" काजल ने यहां तक कहा कि उस वक्त उनकी बुद्धि जैसे भ्रष्ट हो गई थी.

आम्रपाली का जवाब सुनकर उड़ जाएंगे होश

मामला तब और आगे बढ़ा जब काजल ने बताया कि उन्होंने दिनेश जी को मैसेज करके अकेले में दो मिनट बात करने के लिए कहा था. लेकिन उस मैसेज को आम्रपाली ने खुद पढ़ लिया और जवाब देते हुए लिखा कि आपको जो भी बात कहनी है, वह सीधे मेरे सामने कह सकती हैं क्योंकि ‘हम दोनों एक ही हैं.’ रानी चटर्जी ने भी इस पूरी घटना के बाद निरहुआ और आम्रपाली के रिश्ते पर गंभीर सवाल खड़े किए.

कैसा है दोनों का रिश्ता?

आम्रपाली और सुपरस्टार दिनेश लाल यादव की जोड़ी एक साथ काफी पसंद की जाती है. वहीं दोनों के अफेयर को लेकर काफी बातें चर्चा में रहती हैं. ऐसा माना जाता है कि निरहुआ के साथ अफेयर के चलते ही आम्रपाली ने अभी तक शादी नहीं की है. हालांकि दोनों ने कभी अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात नहीं की है. उन्होंने हमेशा ही एक दूसरे को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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