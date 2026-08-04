Bhojpuri Bawaal: क्या काजल राघवानी से शादी करना चाहते थे खेसारी लाल यादव? रिश्ता टूटने के बाद भी एक्ट्रेस पर टिकी थीं नजरें!

'भोजपुरी बवाल' के दूसरे एपिसोड में काजल राघवानी और रानी चटर्जी ने इंडस्ट्री के दिग्गजों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. काजल ने खेसारी लाल के साथ अपने अफेयर का खुलासा किया, जिससे भोजपुरी गलियारों में सनसनी फैल गई है.

काजल राघवानी से शादी करना चाहते थे खेसारी?

रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' का दूसरा एपिसोड में काजल राघवानी और रानी चटर्जी ने कई ऐसे खुलासे किए, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. इसी में एक्ट्रेस काजल ने अपने और खेसारी के रिश्ते पर भी खुलकर बात की. एक्ट्रेस ने बताया कि कैसे खेसारी उनसे शादी के वादे किए थे. वहीं रानी चटर्जी ने भी काजल का साथ देते हुए खेसारी के परिवार और पत्नी के बारे में बताया. रानी चटर्जी के सामने अपना दर्द रखते हुए काजल ने यह माना कि वह खेसारी जी के साथ रिलेशनशिप में थीं. काजल ने बताया कि इन विवादों के कारण उन्होंने सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बना ली है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें ट्रोल करने वाले लोग भी एक्टर के लोग ही हैं. काजल ने एक डरावना और खौफनाक किस्सा शेयर करते हुए बताया कि एक बार एक इवेंट के दौरान उनकी कार पर पत्थर बरसाए गए थे और कांच तक तोड़ दिए गए थे, जिसके बाद वह अंदर तक डर गई थीं.

एक्ट्रेस से शादी करना चाहते थे खेसारी?

एक्ट्रेस ने बताया कि लोग उनपर चीट करने का आरोप लगाते हैं. इस पर सवाल उठाते हुए काजल ने कहा कि ‘शादीशुदा के साथ मैंने अफेयर किया तो तुम (खेसारी) भी तो बोलते थे मेरी वाइफ के साथ मेरा रिश्ता नहीं है. तुम शादीशुदा थे तो तुम क्यों प्यार में पड़े?' एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि खेसारी की शादी की डेट अक्सर चेंज होती रहती थी. वो कहते थे इस साल शादी करेंगें फिर कहते थे अलगे साल शादी करेंगे. जिसके बाद रानी कहती हैं कि तुम्हें कैसे लगा कि वो शादी करेगें?

रानी चटर्जी ने खोली खेसारी की पोल

रानी चटर्जी ने भी खेसारी लाल यादव की पोल खोलते हुए कहा कि उन्होंने उनके कई पॉडकास्ट देखे हैं, जिनमें वे कभी तो अपने द्वारा धोखा दिए जाने की बात कबूलते हैं, तो कभी यह कहते नजर आते हैं कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं थी. रानी ने आरोप लगाया कि खेसारी को हमेशा विक्टिम कार्ड खेलने की पुरानी आदत रही है.

रानी ने एक और किस्सा सुनाते हुए बताया कि वह एक बार खेसारी की बेटी के जन्मदिन पर गई थीं, जहां उनकी पहली मुलाकात उनकी पत्नी से हुई थी. जब रानी के भाई की शादी का रिसेप्शन था, तो खेसारी की पत्नी ने उनके पास आकर रोते हुए शिकायत की थी कि उन्हें इस पार्टी में क्यों नहीं बुलाया गया. जिसके बाद रानी ने सफाई दी कि उन्होंने परिवार सहित बुलाया था. लेकिन खेसारी सिर्फ काजल के साथ वहां गए थे.

काम का ऑफर और काजल का जवाब

अपनी बातचीत के अंत में काजल ने यह भी खुलासा किया कि वह अपने फैंस के लिए ही भविष्य में उनके साथ काम करने के लिए राजी हो सकती हैं. उन्होंने बताया कि बीच में उन्हें खेसारी की तरफ से साथ काम करने का ऑफर भी मिला था, लेकिन साथ में एक शर्त भी थी कि ‘आपको पहले की तरह ही रहना पड़ेगा.’ इस बात को सुनकर रानी चटर्जी का रिएक्शन बेहद शॉकिंग था. काजल ने साफ तौर पर इंकार करते हुए जवाब दिया, ‘माफ करो, मुझे यह काम नहीं करना है.’ हालांकि, शो के अंत में काजल यह भी मानती हैं कि वह कई बार बहुत अकेलापन महसूस करती हैं, जिस पर रानी उन्हें समझाते हुए आगे बढ़ने की सलाह देती हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.