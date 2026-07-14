काजल राघवानी पर टूटा दुखों का पहाड़, पिता के निधन से सदमे में एक्ट्रेस, भावुक पोस्ट शेयर कर लिखा- ‘पापा आपका जाना…’

भोजपुरी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस काजल राघवानी के पिता का निधन हो गया है, जिससे उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. काजल ने सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक पोस्ट साझा कर अपने पिता को अंतिम विदाई दी.

काजल राघवानी के पिता का निधन

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शुमार काजल राघवानी इस वक्त बेहद कठिन दौर से गुजर रही हैं. एक्ट्रेस के परिवार पर दुखों का एक बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है. काजल राघवानी के पिता का निधन हो गया है, जिससे उनके घर में गहरा शोक छा गया है. अपने पिता को खोने के गम में डूबी काजल ने इस दुखद खबर को खुद अपने फैंस और करीबियों के साथ शेयर किया है.

एक्ट्रेस ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर एक बेहद भावुक और दिल को झकझोर देने वाली पोस्ट शेयर की है. पिता को याद करते हुए काजल ने उनके साथ बिताए पलों को याद किया और नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. काजल ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "पापा, आपका इस तरह चले जाना मेरे पूरे जीवन के लिए एक ऐसी असहनीय क्षति है, जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता. आपने हमें जो संस्कार दिए और जो राह दिखाई, वो और आपकी खूबसूरत यादें हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी. मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि वे आपकी पुण्य आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें. आपको भावभीनी श्रद्धांजलि"

काजल राघवानी की इस बेहद भावुक पोस्ट के सामने आने के बाद से ही भोजपुरी सिनेमा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है. आम्रपाली दुबे, दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' और पवन सिंह समेत भोजपुरी के कई दिग्गजों और लाखों फैंस ने एक्ट्रेस के पिता के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है सभी लोग इस मुश्किल घड़ी में काजल और उनके परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं.

अपने पिता को खोने के गम में डूबीं भोजपुरी सुपरस्टार काजल राघवानी की भावुक पोस्ट पर पूरी इंडस्ट्री और फैंस की आंखें नम हैं. इस मुश्किल घड़ी में भोजपुरी जगत के तमाम सितारे और फैंस एक्ट्रेस को सांत्वना दे रहे हैं. काजल की साथी कलाकार और मशहूर एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कमेंट बॉक्स में 'ओम शांति' लिखकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी है.

काजल का दिखेगा जलवा

काजल राघवानी के गाने अक्सर यूट्यूब पर ट्रेंड करते हैं. व्यक्तिगत जीवन में आए इस बड़े संकट के बीच, काजल जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म 'जियो हॉटस्टार' और 'कलर्स' टीवी के बहुचर्चित रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' में नजर आने वाली हैं. हाल ही में रिलीज हुए इस शो के पहले प्रोमो में काजल काफी धमाकेदार और बेबाक अंदाज में दिखाई दी थीं. इस अनोखे शो में उनके साथ पवन सिंह, दिनेश लाल यादव 'निरहुआ', आम्रपाली दुबे और बिहार के राजनेता तेज प्रताप यादव भी अपना अनफिल्टर्ड अंदाज दिखाते नजर आएंगे. यह हाई-वोल्टेज रियलिटी शो आगामी 2 अगस्त से शुरू होने जा रहा है.