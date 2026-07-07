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Bhojpuri Song: काजल राघवानी की कातिल अदाओं पर लट्टू हुए खेसारी, इस भोजपुरी गाने ने यूट्यूब पर बटोरे ताबड़तोड़ व्यूज

Bhojpuri Song: भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने काजल राघवानी की इस पुराने गाने में जमकर तारीफ की थी. यह गाना आज भी लवर्स की पसंद है.

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By: Shreya Pandey | Published: July 7, 2026 2:29 PM IST
Bhojpuri Song: काजल राघवानी की कातिल अदाओं पर लट्टू हुए खेसारी, इस भोजपुरी गाने ने यूट्यूब पर बटोरे ताबड़तोड़ व्यूज

खेसारी लाल और काजल का गाना

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जब भी सबसे रोमांटिक और सुपरहिट जोड़ियों की बात होती है, तो खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी का नाम सबसे ऊपर आता है. इन दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री पर भोजपुरी दर्शक जान छिड़कते हैं. वैसे तो इस जोड़ी ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में और गाने दिए हैं, लेकिन इन दिनों यूट्यूब पर इनका एक पुराना रोमांटिक गाना आग लगा रहा है. फैंस इस वीडियो को बार-बार देख रहे हैं, जिसके चलते इसके व्यूज का आंकड़ा आसमान छू रहा है.

गाने पर फिदा हुए फैंस

हम बात कर रहे हैं खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की सुपरहिट फिल्म ‘मेहंदी लगा के रखना’ के बेहद पॉपुलर गाने ‘कवन देवता के गढ़ल सवारल हउ' की. इस गाने में काजल राघवानी की बला की खूबसूरती को देखकर खेसारी लाल उनके प्यार में पूरी तरह लट्टू होते नजर आ रहे हैं. इस गाने का क्रेज भोजपुरी दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है और यही वजह है कि यूट्यूब पर इसे अब तक 131 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है.

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इस गाने की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे खुद खेसारी लाल यादव ने अपनी सुरीली आवाज में गाया है. इस खूबसूरत और दिल छू लेने वाले रोमांटिक गाने के बोल स्वर्गीय श्याम देहाती ने लिखे हैं, जबकि रजनीश मिश्रा के शानदार म्यूजिक ने इस गाने में चार चांद लगा दिए हैं.

अवॉर्ड विनिंग जोड़ी का जलवा

खेसारी और काजल की फिल्म 'मेहंदी लगा के रखना' साल 2017 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी और इस फिल्म में दमदार एक्टिंग के लिए खेसारी लाल यादव को 'बेस्ट एक्टर' का अवॉर्ड भी मिला था. पर्दे पर जब भी यह दोनों साथ आते थे, रिकॉर्ड्स का टूटना तय माना जाता था. लेकिन बाद में दोनों के बीच झगड़ा हो गया, जिसके बाद अब दोनों एक साथ नहीं नजर आते हैं. इसके साथ ही खेसारी की जोड़ी को अक्षरा सिंह और मोनालिसा जैसी टॉप एक्ट्रेसेस के साथ भी खूब पसंद किया गया है, लेकिन काजल के साथ उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता.

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खेसारी का डेब्यू और करियर

एक्टिंग और गाने में माहिर खेसारी लाल यादव को आज भोजपुरी इंडस्ट्री का 'ट्रेंडिंग स्टार' कहा जाता है. उन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत फिल्म 'साजन चले ससुराल' से की थी. यह फिल्म इतनी बड़ी हिट रही कि इसने खेसारी को रातों-रात सुपरस्टार बना दिया. आज उनके पास फिल्मों और गानों की लंबी कतार है, और उनका हर नया प्रोजेक्ट रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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