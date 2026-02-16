Holi पर Khesari Lal Yadav का होगा विस्फोट! नई फिल्म के फर्स्ट लुक ने मचाया तहलका, रिलीज डेट से भी उठा पर्दा

Khesari Lal Yadav इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर चर्चा में हैं. भोजपुरी स्टार इस होली फैंस को बड़ा गिफ्ट देने वाले हैं, क्योंकि इस खास मौके पर एक्टर की धांसू एक्शन फिल्म रिलीज हो रही है.

Khesari Lal Yadav New Movie: भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) जब भी पर्दे पर आते हैं, तो तहलका मचा देते हैं. वहीं अब एक्टर अपनी नई फिल्म को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं, जो होली के मौके पर रिलीज होने वाली है, जिसमें एक्शन और इमोशन का जबरदस्त डोज देखने को मिलने वाला है. मेकर्स का दावा है कि, खेसारी की ये नई फिल्म होली के त्योहार को खास बना देगा.

फिल्म ने बढ़ाया फैंस का उत्साह

खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) पिछले काफी समय से अपनी मच अवेटेड फिल्म 'अग्नि परीक्षा' (Agni Pariksha) को लेकर चर्चा में थे. इसके टीजर और ट्रेलर ने दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह जगा दिया है. वहीं अब इस मूवी की रिलीज डेट सामने आई है, जिसके फैंस की एक्साइटमेंट में चार चांद लगा दिए हैं.

क्या है Agni Pariksha की कहानी?

निर्माता सुरेंद्र यादव और निर्देशक लाल बाबू पंडित द्वारा निर्देशित इस फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा कर दी गई है. मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि, 'अग्नि परीक्षा' संघर्ष, प्रेम, परिवार और न्याय की लड़ाई की कहानी है, जिसमें जबरदस्त एक्शन और इमोशन का डोज में देखने को मिलेगा. फिल्म के पोस्टर को शेयर करते हुए नोट भी शेयर किया गया है.

कब रिलीज होगी 'अग्नि परीक्षा'?

नोट में लिखा है, 'इस होली लगेगी भावनाओं की आग… तैयार हो जाइए. खेसारी लाल यादव, आकांक्षा पुरी और नीलम गिरी देने आ रहे हैं अग्नि परीक्षा... 4 मार्च (Agni Pariksha Release Date) को आपके नजदीकी सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

क्या है Agni Pariksha की स्टारकास्ट?

वहीं अगर बात करें खेसारी लाल यादव की इस मच अवेटेड फिल्म 'अग्नि परीक्षा' के स्टारकास्ट की तो 4 मार्च को रिलीज होने वाली इस मूवी में 'बिग बॉस' फेम अकांक्षा पुरी और भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी दोनों ही लीड रोल में नजर आएंगी. वहीं इनके अलावा मूवी में सुशील सिंह, प्रकाश जैसे और अन्य कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं. मेकर्स उम्मीद कर रहे हैं कि, होली के मौके पर रिलीज से इसे काफी फायदा मिल सकता है और ये बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर सकती है.

आखिरी बार किस फिल्म में नजर आए थे खेसारी

आपको बता दें कि, इसके पहले खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav Movie) को 2024 में रिलीज हुई फिल्म 'रंग दे बसंती' में देखा गया था. 7 से 10 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई थी. इसके बाद उन्हें 2025 में फिल्म 'डांस' में देखा गया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर जमकर धूम मचाई थी.

