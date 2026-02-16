ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Bhojpuri
  • Holi पर Khesari Lal Yadav का होगा विस्फोट! नई फिल्म के फर्स्ट लुक ने मचाया तहलका, रिलीज डेट से भी उठ...

Holi पर Khesari Lal Yadav का होगा विस्फोट! नई फिल्म के फर्स्ट लुक ने मचाया तहलका, रिलीज डेट से भी उठा पर्दा

Khesari Lal Yadav इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर चर्चा में हैं. भोजपुरी स्टार इस होली फैंस को बड़ा गिफ्ट देने वाले हैं, क्योंकि इस खास मौके पर एक्टर की धांसू एक्शन फिल्म रिलीज हो रही है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: February 16, 2026 11:51 AM IST

Holi पर Khesari Lal Yadav का होगा विस्फोट! नई फिल्म के फर्स्ट लुक ने मचाया तहलका, रिलीज डेट से भी उठा पर्दा
खेसारी लाल यादव का होली धमाका!

Khesari Lal Yadav New Movie: भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) जब भी पर्दे पर आते हैं, तो तहलका मचा देते हैं. वहीं अब एक्टर अपनी नई फिल्म को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं, जो होली के मौके पर रिलीज होने वाली है, जिसमें एक्शन और इमोशन का जबरदस्त डोज देखने को मिलने वाला है. मेकर्स का दावा है कि, खेसारी की ये नई फिल्म होली के त्योहार को खास बना देगा.

Also Read
खेसारी लाल यादव ने ब्राह्मण बच्चे को पैर छूने से रोका, बोले- 'ये हमारे...', लोगों ने किया ट्रोल

फिल्म ने बढ़ाया फैंस का उत्साह

खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) पिछले काफी समय से अपनी मच अवेटेड फिल्म 'अग्नि परीक्षा' (Agni Pariksha) को लेकर चर्चा में थे. इसके टीजर और ट्रेलर ने दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह जगा दिया है. वहीं अब इस मूवी की रिलीज डेट सामने आई है, जिसके फैंस की एक्साइटमेंट में चार चांद लगा दिए हैं.

Also Read
बढ़ा विवाद... खेसारी लाल यादव के खिलाफ पवन सिंह ने उठाया कदम तो फूटा एक्टर का गुस्सा, यूं निकाली भड़ास

क्या है Agni Pariksha की कहानी?

निर्माता सुरेंद्र यादव और निर्देशक लाल बाबू पंडित द्वारा निर्देशित इस फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा कर दी गई है. मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि, 'अग्नि परीक्षा' संघर्ष, प्रेम, परिवार और न्याय की लड़ाई की कहानी है, जिसमें जबरदस्त एक्शन और इमोशन का डोज में देखने को मिलेगा. फिल्म के पोस्टर को शेयर करते हुए नोट भी शेयर किया गया है.

Also Read
'मेरे बाप मत बनो...' Khesari Lal ने रवि किशन से क्यों कही इतनी बड़ी बात? भरी महफिल में भोजपुरी स्टार ने निकाली भड़ास

कब रिलीज होगी 'अग्नि परीक्षा'?

नोट में लिखा है, 'इस होली लगेगी भावनाओं की आग… तैयार हो जाइए. खेसारी लाल यादव, आकांक्षा पुरी और नीलम गिरी देने आ रहे हैं अग्नि परीक्षा... 4 मार्च (Agni Pariksha Release Date) को आपके नजदीकी सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

क्या है Agni Pariksha की स्टारकास्ट?

वहीं अगर बात करें खेसारी लाल यादव की इस मच अवेटेड फिल्म 'अग्नि परीक्षा' के स्टारकास्ट की तो 4 मार्च को रिलीज होने वाली इस मूवी में 'बिग बॉस' फेम अकांक्षा पुरी और भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी दोनों ही लीड रोल में नजर आएंगी. वहीं इनके अलावा मूवी में सुशील सिंह, प्रकाश जैसे और अन्य कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं. मेकर्स उम्मीद कर रहे हैं कि, होली के मौके पर रिलीज से इसे काफी फायदा मिल सकता है और ये बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर सकती है.

View this post on Instagram

A post shared by Sur Music (@surmusic11)

आखिरी बार किस फिल्म में नजर आए थे खेसारी

आपको बता दें कि, इसके पहले खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav Movie) को 2024 में रिलीज हुई फिल्म 'रंग दे बसंती' में देखा गया था. 7 से 10 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई थी. इसके बाद उन्हें 2025 में फिल्म 'डांस' में देखा गया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर जमकर धूम मचाई थी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Agni Pariksha Bhojpuri News Khesari Lal Yadav Khesari Lal Yadav Film