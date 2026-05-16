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Bhojpuri Song: 1 साल से Youtube पर छाया खेसारी-आकांक्षा का ये गाना, मिल चुके हैं इतने मिलियन व्यूज

Khesari Lal Yadav-Akanksha Puri Bhojpuri Song: खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी का एक भोजपुरी गाना बीते एक साल से यूट्यूब पर धमाल मचा रहा है. इस गाने को कई मिलियन व्यूज मिल चुके हैं.

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By: Shashikant Mishra | Published: May 16, 2026 2:08 PM IST
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खेसारी-आकांक्षा के गाने को इतने व्यूज मिल चुके हैं.

भोजपुरी गानों को काफी पसंद किया जाता है. ये गाने यूट्यूब पर आते ही छा जाते हैं और लंबे समय तक टिके रहते हैं. भोजपुरी इंडस्ट्री के सितारों की कई जोड़ियां हैं, जिन्हें साथ में काफी पसंद किया जाता है. ऐसी ही एक जोड़ी खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) और आकांक्षा पुरी (Akanksha Puri) की है. दोनों सितारे जिस भी गाने में नजर आते हैं, धमाल मचा देते हैं. फिलहाल, खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी के भोजपुरी गाने 'सरसों के तेलवा' (Sarso Ke Telwa) की काफी चर्चा हो रही है. ये गाने बीते एक साल यूट्यूब पर छाया हुआ है. आइए जानते हैं कि खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी के भोजपुरी गाने 'सरसों के तेलवा' कितने मिलियन व्यूज मिल चुके हैं.

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भोजपुरी गाना 'सरसों के तेलवा' मचा रहा धमाल

भोजपुरी इंडस्ट्री के चर्चित सितारे खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी के भोजपुरी गाने 'सरसों के तेलवा' बीते साल 2025 में यूट्यूब पर आया था. ये गाना काफी पसंद किया जा रहा है. इस गाने के क्रेज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते एक साल यूट्यूब पर धमाल मचा रहा है. भोजपुरी गाने 'सरसों के तेलवा' में खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी का रोमांटिक अंदाज उनके तमाम चाहने वाले फैंस का दिल जीत रहा है. फिल्म 'रिश्ते' के गाने 'सरसों के तेलवा' को खेसारी लाल यादव ने शिल्पी राज के साथ अपनी आवाज भी दी है. खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी के इस गाने को बीते एक साल में यूट्यूब पर 65 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. बताते चलें कि खेसारी लाल यादव की भोजपुरी फिल्म 'रिश्ते' को भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था.

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खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी का जोड़ा जाता है नाम

खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी ने कई गानों में काम किया है. इनके गाने रिलीज होते ही वायरल हो जाते हैं. दोनों सितारों की रोमांटिक केमिस्ट्री पर फैंस फिदा हो जाते हैं. ये दोनों सितारों अपने काम के अलावा एक-दूसरे के साथ नजर आते हैं. जिसके चलते खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी के लिंकअप की अक्सर खबरें आती रहती हैं. हालांकि, दोनों स्टार्स ने इन लिंकअप की खबरों को लेकर कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया है. गौरतलब है कि 40 साल के एक्टर खेसारी लाल यादव ने साल 2006 में चंदा देवी के साथ शादी की थी. दोनों के एक बेटा और एक बेटी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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