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खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी ने किया रोमांटिक डांस, वीडियो देख फैंस बोले- 'सिस्टम फाड़ दिया'

Khesari Lal Yadav-Akanksha Puri Romantic Video: खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचाए हुए है. दोनों सितारों ने रोमांटिक डांस से फैंस का दिल धड़का दिया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 21, 2026 3:25 PM IST

खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी ने किया रोमांटिक डांस, वीडियो देख फैंस बोले- 'सिस्टम फाड़ दिया'
खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी का नया गाना रिलीज हुआ है.

भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) और एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी (Akanksha Puri) की जोड़ी इन दिनों लोगों के बीच छाई हुई है. दोनों साथ में म्यूजिक वीडियोज और फिल्में कर रहे हैं. दोनों सितारों के फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी एक और गाने में काम कर रहे हैं. एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि दोनों गाने की शूटिंग करते नजर आ रहे हैं. गाने की शूटिंग के दौरान खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी का रोमांटिक सीन चल रहा है. दोनों के इस सीन ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है और लोग जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.

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आकांक्षा पुरी ने शेयर किया क्लिप

आकांक्षा पुरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने गाने की शूटिंग का एक क्लिप शेयर किया है. इसमें वह खेसारी लाल यादव के साथ नजर आ रही हैं. खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी गाने के रोमांटिक सीन को शूट कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपटे नजर आ रहे हैं. दोनों स्टार्स का ये क्लिप सोशल मीडिया पर फैंस के दिल धड़का रहा है. खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी के वीडियो पर लोगों ने कमेंट भी किए हैं. एक यूजर फैन ने लिखा है, 'सिस्टम फाड़ दिया.' एक फैन ने लिखा है, 'जबरदस्त जोड़ी.' एक यूजर ने लिखा है, '100 मिलियन जाएगा ये सॉन्ग.' एक फैन ने लिखा है, 'खेसारी लाल यादव तो ब्रांड हैं.' बताते चलें कि खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी के जिस म्यूजिक वीडियो की शूटिंग की रोमांटिक क्लिप वायरल हो रही है वो 19 मार्च को रिलीज हो चुका है. खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी के इस म्यूजिक वीडियो का नाम 'मटर के छेमी' है. इस गाने को काफी पसंद किया जा रहा है.

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खेसारी लाल यादव और आकांक्षा यादव के वीडियो पर हुआ था बवाल

गौरतलब है कि खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी 4 मार्च को रिलीज हुई फिल्म 'अग्निपरीक्षा' में नजर आए थे. इसके अलावा ये दोनों सितारों कई गानों में नजर आ चुके हैं. बता दें कि खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी के वीडियो पर जमकर बवाल हुआ था. दरअसल, स्टार्स का जिम वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दोनों अतरंग अंदाज में वर्कआउट करते नजर आए थे. खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी के इस वीडियो को आपत्तिजनक बताते हुए उन्हें ट्रोल किया गया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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