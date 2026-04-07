खेसारी लाल यादव-नम्रता का 'रोटी गरम' डांस देख फैंस हुए बेकाबू, बोल्डनेस की सारी हदें पार, यूट्यूब पर मचाया तहलका

भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और नम्रता मल्ला का नया गाना 'रोटी गरम' इंटरनेट पर धमाल मचा रहा है. शिल्पी राज की आवाज और खेसारी-नम्रता की कातिलाना केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया है. अगर आप भी पार्टी के शौकीन हैं, तो यह धमाकेदार वीडियो आपको नाचने पर मजबूर कर देगा.

भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का जब भी कोई नया गाना आता है, तो इंटरनेट पर तूफान आना तय होता है. इस बार तो उन्होंने अपनी ग्लैमरस एक्ट्रेस नम्रता मल्ला के साथ मिलकर माहौल ही बदल दिया है. उनका नया गाना 'रोटी गरम' रिलीज हो चुका है और यकीन मानिए, इसे देखते ही आपके पैर खुद-ब-खुद थिरकने लगेंगे. इस गाने में खेसारी लाल यादव और नम्रता मल्ला की जोड़ी एक बार फिर स्क्रीन पर आग लगा रही है. खेसारी का स्वैग और नम्रता के लटके-झटके ऐसे हैं कि फैंस नजरें नहीं हटा पा रहे हैं. नम्रता मल्ला तो वैसे भी अपनी बिजली जैसी फुर्ती और बोल्ड अंदाज के लिए मशहूर हैं. इस गाने में तो उन्होंने अपनी एनर्जी से आग लगा दिया है.

देसी टशन और धाकड़ अंदाज

वीडियो में खेसारी लाल का देसी टशन देखने लायक है. उन्होंने स्टाइलिश गॉगल्स और अपने सिग्नेचर लाल गमछे के साथ ऐसा जलवा बिखेरा है कि आप बस देखते रह जाएंगे. वहीं, नम्रता मल्ला पीले रंग के देसी आउटफिट में बला की खूबसूरत और हॉट लग रही हैं. गाने का पूरा थीम 'रोटी गरम' के इर्द-गिर्द बुना गया है, जिसमें दोनों के बीच की प्यारी नोक-झोंक फैंस को बहुत पसंद आ रही है.

बड़े लेवल पर बना है 'रोटी गरम'

इस गाने की मेकिंग किसी बड़ी फिल्म से कम नहीं लग रही है. राहुल यादव की सिनेमैटोग्राफी और श्रीकांत की जबरदस्त एडिटिंग ने इसे एक हाई-क्लास डीजे वाला लुक दिया है. सूरज कटोच के डायरेक्शन में बनी यह वीडियो अपनी हाई-एनर्जी और ग्रैन्ड विजुअल्स के लिए तारीफें बटोर रही है. साथ ही, जेनिथ डांस ग्रुप और शोकी-लोकेश की कोरियोग्राफी ने इस गाने को भोजपुरी पार्टियों के शानदार गाने की लिस्ट में शुमार कर दिया है.

क्यों है ये गाना इतना खास?

गाने की बीट्स इतनी कैची हैं कि पहली बार सुनते ही ये दिमाग में बस जाती हैं. डीजे वाइब्स और खेसारी-नम्रता का देसी डांस कॉम्बिनेशन इसे बाकी गानों से बिल्कुल अलग बनाता है. रिलीज के चंद घंटों में ही लाखों व्यूज बटोर कर इस गाने ने बता दिया है कि भोजपुरी ऑडियंस को किस तरह का मसाला पसंद है. अगर आपने अभी तक यह गाना नहीं देखा है, तो समझ लीजिए आपने भोजपुरी एंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी चीज मिस कर दी है. खेसारी और नम्रता की यह सुपरहिट जोड़ी इस बार रिकॉर्ड तोड़ने के मूड में है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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